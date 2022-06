Deep Nostalgia es una aplicación desarrollada por MyHeritage, con la cual los usuarios pueden darle vida a las fotos antiguas de sus familiares. Los resultados de la app recuerda a las fotografías con movimiento que aparecieron en Harry Potter, tanto en los libros como en las películas.

“Anime los rostros en sus fotos familiares con una tecnología asombrosa. ¡Experimente su historia familiar como nunca antes!”, señala la compañía en su página web. Con esta aplicación podremos animar una imagen sin importar si está en blanco y negro. Es decir, podríamos ver cómo eran nuestros familiares, pero con un poco de movimiento.

¿Cómo funciona Deep Nostalgia?

MyHeritage obtuvo la licencia de la tecnología de animación de fotos por parte de D-ID, empresa especializada en la reconstrucción de video utilizando el aprendizaje profundo. El objetivo era animar los rostros en fotos históricas y crear imágenes de video realistas y de alta calidad.

Para empezar, las imágenes son reparadas para tener una alta resolución. Debido a que la mayoría de fotos antiguas son pequeñas, borrosas o ya se encuentran maltratadas, la app utiliza el Reparador de Fotos de MyHeritage para enfocar la imagen y aumentar su resolución. De esta manera, crean animaciones de alta calidad.

“Cada video modelo consiste en una secuencia fija de movimientos y gestos. Deep Nostalgia puede aplicar con mucha precisión un video modelo a un rostro que aparece en su foto, y así crear uno corto que usted puede compartir con amigos y familiares. El video modelo guía los movimientos en la animación para que pueda ver a sus antepasados sonreír, parpadear y girar la cabeza”, asegura MyHeritage en su sección de preguntas y respuestas.

Además, la app puede darle movimiento a todos los rostros en las fotografías, pero en la versión actual, solo puede hacerlo uno por uno. “Deberá crear una animación por separado para cada rostro, uno a la vez. Puede hacer clic en cada rostro para ver la animación. Si está viendo una foto en la sección Mis fotos del sitio web, podrá saber qué rostros se han animado mirando los rostros individuales debajo de la foto principal; los que tienen una animación aparecen con un botón de reproducción”, añade la empresa.

Asimismo, los gestos que pueden tener las personas en las imágenes son elegidos por el sistema de la app. “Existen varias secuencias de gestos posibles que se pueden aplicar a una foto, cada una de ellas originada por un video modelo creado por MyHeritage de antemano. Nuestro sistema automáticamente decidirá qué secuencia aplicar a un rostro específico basándose en su orientación”, aseguró la empresa. Sin embargo, si un usuario quiere otra secuencia, puede escogerla luego.

La app puede ser utilizada por todos, pero solo se podrá acceder a todo lo que ofrece si se tiene una suscripción a MyHeritage. “Los usuarios que tienen una suscripción Completa pueden animar un número ilimitado de fotos. Los demás usuarios pueden crear varias animaciones de forma gratuita. Si desean animar más fotos, necesitarán una suscripción. Aquellos que no tienen una suscripción notarán una marca de agua del logotipo de MyHeritage en la parte inferior derecha del video animado, mientras que aquellos que poseen una suscripción Completa podrán producir fotos animadas sin el logotipo”, señaló la compañía.

¿Es segura la aplicación?

La app se encuentra disponible en Google Play Store y la App Store. Esto nos indica que ha pasado por el filtro de ambas tiendas reconocidas. Sin embargo, no significa que las bases de datos de la compañía, al igual que cualquier otra, puede ser objetivos de ciberataques.

Asimismo, existe una preocupación por el uso del llamado “deepfake” en cuanto a este tipo de tecnología. Estos videos o imágenes alteradas pueden engañar incluso hasta los expertos en el tema, por lo que el usuario debe ser consciente del uso de la información biométrica que está haciendo.

Pese a ello, la compañía asegura que han pensado en este tipo de uso y que la app no podría ser malutilizada por terceros. “Trabajamos muy duro con MyHeritage para asegurarnos de que nuestra tecnología no pudiera ser mal utilizada o manipulada. Hay un número limitado y designado de movimientos faciales del ‘conductor’, por lo que los consumidores no pueden hacer los suyos propios. Asimismo, cada video tiene una marca de agua, por lo que está claro de dónde proviene. Además de eso, nos aseguramos de no incluir ninguna capacidad de audio o voz, que podría haberse utilizado de manera irrespetuosa”, explicó Gil Perry, cofundador de D-ID.

Además, MyHeritage promueve un uso adecuado de la aplicación. “Esta función está pensada para uso nostálgico, es decir, para darle vida a los antepasados queridos. Nuestros videos modelos no incluyen discurso para evitar su abuso, como la creación de videos “deepfake” de personas vivas. Por favor utilice esta función en sus propias fotos históricas y no en fotos con personas vivas sin su permiso”, añadió.