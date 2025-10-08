TikTok lanzó en el Perú su iniciativa #AprendeEnTikTok, orientada hacia la enseñanza digital con contenido educativo en la plataforma de videos. De esta manera, nuestro país se convierte en uno de las cuatro naciones a nivel global donde funciona este programa, junto con Colombia, México y Guatemala.

El programa, presentando en la institución educativa Juana Alarco Dammert, fue creado para transformar la manera en que la comunidad docente utiliza TikTok y potenciar la formación académica mediante el acceso a contenido educativo de calidad. Este curso de formación gratuita busca fortalecer las capacidades digitales de los docentes y, con ello, ampliar las posibilidades de innovación en las aulas.

#AprendeEnTikTok ya cuenta con más de 25.000 docentes inscritos en América Latina y más de 3 millones de publicaciones utilizando este hashtag. Con esta iniciativa, 6.000 docentes de todo el país podrán incorporar TikTok en su práctica académica como una herramienta para conectar con la comunidad docente internacional y fomentar el aprendizaje de sus estudiantes de una manera segura, cercana y divertida.

Los docentes, estudiantes de educación y creadores de contenido sobre educación o ciencia deben ingresar al portal Perú Educa para inscribirse. El curso está compuesto por seis módulos que abordan desde la alfabetización digital hasta la creación de videos pedagógicos.

Paralelamente a este anuncio, TikTok lanzó el STEM Feed. Se trata de un espacio exclusivo dentro de la paltaforma que reúne contenido educativo de los mejores creadores de la comunidad especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.