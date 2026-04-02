El desarrollo de biomateriales y soluciones sostenibles para la industria artesanal y textil comienza a tomar impulso en Arequipa con el trabajo del centro biotecnológico Le Qara, una iniciativa enfocada en investigación aplicada y economía circular.

El proyecto, con sede en el distrito de Sachaca, busca conectar la investigación científica con procesos productivos tradicionales mediante el desarrollo de materiales como biocueros y biopigmentos biodegradables, orientados a reducir el impacto ambiental de la industria.

En ese contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) otorgó a Le Qara la acreditación como Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) privado de artesanía y turismo, lo que permitirá integrar este espacio a la red nacional de centros de innovación.

Durante la ceremonia de reconocimiento, encabezada por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos, representantes del proyecto señalaron que el objetivo es impulsar productos artesanales de mayor valor agregado y facilitar la transferencia tecnológica hacia pequeños productores.

Le Qara nació en Arequipa como una iniciativa impulsada por dos hermanas para enfrentar la contaminación asociada a la industria textil. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia un hub biotecnológico que busca acercar la ciencia y la innovación a las industrias creativas del país.