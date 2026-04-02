Resumen

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El proyecto tiene su sede en el distrito de Sachaca. (Foto: difusión)
El proyecto tiene su sede en el distrito de Sachaca. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

El desarrollo de biomateriales y soluciones sostenibles para la industria artesanal y textil comienza a tomar impulso en Arequipa con el trabajo del centro biotecnológico Le Qara, una iniciativa enfocada en investigación aplicada y economía circular.

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