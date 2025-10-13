Arrecifes coralinos del mundo traspasan el límite de supervivencia

Los arrecifes coralinos tropicales del mundo casi con certeza cruzaron un punto sin retorno en el cual no podrán sobrevivir ante el calentamiento de los océanos, advirtió un informe científico divulgado el lunes.

Es la primera vez que los científicos declaran que la Tierra habría alcanzado el llamado “punto de inflexión”, un giro que puede desencadenar cambios masivos y a veces permanentes en la naturaleza.

“Tristemente, estamos casi seguros de que cruzamos uno de esos puntos de inflexión para el agua cálida o los arrecifes tropicales de coral”, indicó a AFP Tim Lenton, líder de la investigación y científico climático de la Universidad de Exeter.

Esta conclusión se sustenta en la observación de muertes de coral “sin precedentes” en los arrecifes tropicales desde la primera evaluación amplia de los puntos de inflexión publicada en 2023, dijeron los autores.

Desde entonces, las temperaturas de los océanos han subido a niveles históricos y el mayor episodio histórico de blanqueamiento de corales se propagó a más de 80% de los arrecifes mundiales.

Los científicos consideran que incluso a niveles más bajos de calentamiento global de lo que se creía antes, la Amazonía podría caer a una condición irreconocible y las capas de hielo de Groenlandia a la Antártida podrían colapsar.

Para los arrecifes de coral, hay cambios profundos y duraderos en marcha.

“Ya con 1,4 ºC de calentamiento global, los arrecifes de coral de agua cálida están cruzando su punto de inflexión térmico y experimentando una pérdida nunca antes vista”, alerta el informe realizado por 160 científicos de decenas de instituciones de investigación en el mundo.

El consenso científico es que la mayoría de los arrecifes de coral morirán con un calentamiento de 1,5 ºC sobre los niveles preindustriales, un umbral que está a pocos años de ser alcanzado.