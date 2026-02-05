Artemis 2 y el regreso a la Luna: cómo será el viaje que llevará a Estados Unidos al satélite terrestre

Estados Unidos está cerca de volver a la Luna con una misión tripulada, después de más de medio siglo, marcando un hito en la carrera espacial. Para eso cuenta con la misión Artemis 2, que acaba de enfrentar un nuevo retraso debido a una fuga de combustible durante uno de sus ensayos clave. Su lanzamiento estaba previsto para el 8 de febrero.

Y es que, quién no recuerda la imagen en blanco y negro de un astronauta descendiendo de su nave y diciendo “Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”. Era Neil Armstrong, en 1969, la primera vez que Estados Unidos llegó a la Luna.

La misión Apolo 11 alunizó en medio de una carrera espacial con la Unión Soviética, durante la llamada Guerra Fría. Hoy la situación es diferente. El regreso de Estados Unidos con la misión Artemis 2 tendrá como objetivo orbitar la Luna con una nave tripulada para abrir paso a otras misiones.

El equipo ya se encuentra en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde donde se hará el lanzamiento.

Esta semana vivió un retraso debido a una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central (del cohete), durante el llenado de los tanques. Se trata de una situación recurrente. Algo similar ocurrió con la misión no tripulada Artemis 1, que incluso tuvo dos intentos de lanzamiento fallidos. Antes del lanzamiento se realizan numerosas pruebas para asegurar el despegue.

¿Qué es Artemis 2?

Artemis es el nombre que recibe el programa espacial de la NASA para retornar a la Luna.

Hay mucha simbología y referencia mitológica. El nombre de la misión nos recuerda a la diosa Artemisa, representada también por la Luna. Además, al ser una misión tripulada incluye a la primera astronauta que explorará el satélite. Otro detalle es la relación con la anterior misión Apolo, y que remite al dios y hermano de Artemisa. Y hasta el nombre de la nave que se usará nos recuerda la mitología griega: Orion.

En concreto, el programa Artemis está compuesto por varias etapas: Artemis 1 consistió en una prueba de vuelo no tripulada, realizada en el 2022, con la tecnología que se empleará en Artemis 2, la actual etapa. Luego, en el 2027 se espera realizar la fase Artemis 3, que comprende el alunizaje. Estas misiones preparan el camino para próximos vuelos más largos, el establecimiento de una base en la Luna y un viaje a Marte.

Este 2026 debe llevarse a cabo la misión Artemis 2, también llamada Misión de Exploración-2 (EM-2). Tendrá un recorrido de 10 días alrededor de la Luna.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (de izquierda a derecha), de la NASA, y el astronauta de la CSA, Jeremy Hansen. / NASA/Frank Michaux

Los astronautas seleccionados para cumplir la misión son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA), y el astronauta Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense).

Según la agencia AFP, para el programa Artemis se ha invertido 95 mil millones de dólares, mientras que para el programa Apolo el costo superó los 300.000 millones de dólares.

Dos piezas claves

Pero nada de esto sería posible sin la tecnología.

La pieza clave es la nave espacial Orion. Es la última nave construida por la NASA para el viaje de humanos, y será la que recorra más distancia. Está compuesto por varias partes y destaca el módulo de tripulación, también llamado Cápsula, construido por Lockheed Martin, y que puede proporcionar espacio habitable en misiones para cuatro astronautas durante 21 días sin necesidad de acoplarse a otra nave espacial.

Le siguen algunas partes como el recipiente a presión, la carcasa trasera, el escudo térmico capaz de soportar temperaturas de casi 2.600 °C, los propulsores del sistema de control de reacción. El interior está trabajado en estructura de aluminio de vigas entrecruzadas y para el alojamiento se cuenta con tanques y un dispensador de agua potable para rehidratarse y calentar la comida.

Esta es la estructura de la nave Orion, que llevará a cuatros astronautas hasta la Luna. (Foto: NASA)

La radiación es uno de los problemas, en especial cuando hay una erupción solar. Para esto, los astronautas cuentan en la nave con dos amplios compartimentos de almacenamiento en el suelo de la cápsula. La nave también cuenta con 33 motores, y el principal proporcionará las capacidades de maniobra en el espacio.

Si bien se trata de tecnología avanzada, hay un elemento que sigue siendo usado: el paracaídas. Esto reducirá inicialmente la velocidad de la nave de aproximadamente 40.000 km/h a 520 km/h. Se trata de un sistema de 11 paracaídas que reduciría la velocidad a 32 km/h para cuando la nave toque el Océano Pacífico.

Y qué sería de la nave sin un cohete que la lleve al espacio. Se trata del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) que impulsará a los astronautas con un cohete integrado y de un solo uso, con una capacidad de 756 mil galones de combustible.

Consta de varias partes, o componentes de propulsión. La etapa central reúne tanques de propulsor, motores y puntos de fijación para un par de cohetes sólidos. Estos están encargados de dar mayor empuje y dirección durante los dos primeros minutos de vuelo.

Así es SLS, el moderno Sistema de Lanzamien Espacial de la NASA. (Foto: NASA)

También cuenta el sistema con cuatro motores de propulsión RS-25, alimentados con hidrógeno líquido criogénico desde la etapa central. Se debe mencionar, además, una etapa superior cuyo combustible es hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

Es lo más grande que se ha hecho en sistema de propulsión. La etapa central tiene unos 64 metros de altura y casi 9 metros de diámetro. Su peso es de 1089 toneladas. La finalidad es que pueda ser usado en misiones espaciales profundas.

Un vuelo que se hace esperar

Artemis 2 ha enfrentado varios retrasos desde su puesta en marcha y un último retraso ocurrió esta semana, cuando se realizaba un ensayo general en condiciones reales.

Se contemplan catorce ventanas de lanzamiento entre el 8 de febrero y el 30 de abril, es decir, oportunidades para que tanto la Tierra como la Luna estén en posición para completar la misión. “Renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis 2″, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

A medida que la nave Orion orbita la Tierra tendrá que deshacerse de los cohetes. (Foto: NASA)

El lanzamiento será en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La ruta que seguirá será en base a la experiencia de Artemis 1. Una vez realizado el lanzamiento, la nave Orion tendrá que deshacerse progresivamente de los propulsores, los paneles del módulo de servicio y el sistema de aborto de lanzamiento, todo esto antes de que se apaguen los motores de la Etapa Central del SLS.

La misión Artemis 2 realizará un recorrido elíptico entre la Tierra y la Luna, pero antes de entrar en dirección del satélite terrestre orbitará dos veces nuestro planeta. Con cada vuelta se aumentará la distancia, entre 185 y 74.000 kilómetros sobre la Tierra, y servirán para que alcance la velocidad suficiente para el eventual impulso hacia la Luna.

Este es el recorrido de la misión Artemis 2. La nave Orion dibujará un número ocho entre la Tierra y la Luna. (Imagen: NASA)

Completada toda esta fase, que también permitirá evaluar equipos, Orion realizará el movimiento de propulsión llamado inyección translunar. Esta etapa es un viaje de cuatro días alrededor de la Luna. Permitirá estudiar la cara posterior del satélite natural y abrir camino para un futuro alunizaje.

Otro detalle particular es que la nave podrá estar a una distancia de 7.500 kilómetros, el punto más lejano logrado por una nave. Los astronautas podrán ver al mismo tiempo a la Luna y a la Tierra.

El regreso de Orion será por efecto gravitatorio. Es decir, la nave será atraída de forma natural por la gravedad terrestre.

Una nueva carrera espacial

La misión espacial Artemis 2 marcará un nuevo hito en la carrera espacial de nuestra época. Hace 50 años, cuando Estados Unidos llegó a la Luna, la competencia era con la extinta Unión Soviética (URSS). Hoy hay más actores.

A diferencia de aquella época, la empresa privada tiene un papel importante en las nuevas misiones espaciales de Estados Unidos. La NASA trabaja con empresas como SpaceX, Blue Origin o Astrobotic.

Otro actor en esta carrera es Rusia, heredero de la URSS. A diferencia de Estados Unidos no ha logrado continuar con sus proyectos desde la invasión de Ucrania en 2022. Pero quien sí ha logrado mayores resultados es China.

Al igual que Estados Unidos, China tiene su propio plan para llegar a la Luna con una misión tripulada en el 2030. Es más, se plantea construir una base allí. Su primer alunizaje fue en el 2013 y en el 2021 logró colocar un robot en Marte. Además, tiene previsto construir su propia estación espacial. Es decir, mantiene un desarrollo sostenido.

Tampoco se puede dejar atrás a India, que hace dos años logró alunizar con una nave no tripulada, con la misión Chandrayaan-3. Es posible que integren esa lista Japón, Corea del Sur y la Agencia Espacial Europea (ESA), que colabora estrechamente con Estados Unidos y Japón.