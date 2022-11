Mission Time: 0 days, 22 hrs, 5 min

Orion is 109,415 miles from Earth, 179,171 miles from the Moon, cruising at 3,412 miles per hour.

P: (-110039, -27010, -3928)

V: (-3011, -1506, -555)

O: 55º, 56.7º, 21.2º

What's this? https://t.co/voR4yGy2mg #TrackArtemis pic.twitter.com/ZUfArEx5md