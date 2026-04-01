Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Christina Koch, Victor Glover, y el astronauta canadiense Jeremy Hansen, despidiéndose de sus seres queridos antes de partir del Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong. (Foto: AFP)
Los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Christina Koch, Victor Glover, y el astronauta canadiense Jeremy Hansen, despidiéndose de sus seres queridos antes de partir del Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Unas tres horas antes de la hora señalada para el despegue de la misión Artemis II, los cuatro astronautas que orbitarán la Luna saludaron al público, los medios de comunicación y otras personas que se encontraban cerca de la plataforma de lanzamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.