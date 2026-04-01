Unas tres horas antes de la hora señalada para el despegue de la misión Artemis II, los cuatro astronautas que orbitarán la Luna saludaron al público, los medios de comunicación y otras personas que se encontraban cerca de la plataforma de lanzamiento.

Según la agencia EFE, los tripulantes llegaron al Complejo de Lanzamiento 39 a las 14:14 hora local, cuatro horas antes del estimado despegue .

También realizaron la caminata en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral. Se trata de una caminata que hacen los astronautas desde 1969, cuando salieron los primeros vuelos a la Luna.

Antes de hacer su ingreso a la nave Orion, que se encuentra en la parte superior del sistema de lanzamiento, los astronautas ingresaron al llamado Cuarto Blanco, “un ambiente limpio y controlado” en el que se verifica que todos los trajes estén bien instalados.

The Artemis II astronauts, now suited up for launch, are headed to the launch pad.



The crew includes NASA astronauts @Astro_Reid, @AstroVicGlover, and @Astro_Christina, and @CSA_ASC astronaut @Astro_Jeremy. pic.twitter.com/G8mGsJPgcQ — NASA (@NASA) April 1, 2026

Como se ve en el video compartido por la NASA, los astronautas Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, liderados por el el comandante Reid Wiseman, posaron para los medios de comunicación y saludaron a familiares, amigos y el público.

“Los astronautas de la misión Artemis II, ya equipados con sus trajes espaciales para el lanzamiento, se dirigen a la plataforma de lanzamiento”, escribió la NASA en un mensje de la red social X.

Los cuatro vestían sus trajes especiales de color naranja. Indican que han sido diseñados a medida y con mejoras para el control de la temperatura corporal.

Por otro lado, la agencia EFE también indicó que los astronautas jugaron cartas, y que forma parte de una tradición de la NASA para que dejen atrás toda la mala suerte.

La misión tendrá una duración de 10 días. Artemis II tiene el propósito de orbitar la Luna y luego regresar. No habrá alunizaje. Y es que la actual misión es una prueba para futuras misiones en las que se espera instalar una base.