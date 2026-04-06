El pasado 1 de abril despegó el cohete SLS en el marco de la misión Artemis II con el objetivo de llevar a la Luna a un equipo de cuatro astronautas, y junto a ellos ha viajado también el modelo más avanzado del último ‘smartphone’ de Apple, el iPhone 17 Pro Max.

Se trata de una de las primeras veces que la NASA ha autorizado a los astronautas volar con ‘smartphones’, pero sin acceso a Internet ni Bluetooth. El administrador de la NASA Jared Isaacman publicó un mensaje en la red social X el pasado mes de febrero en el que explicaba que los astronautas de las misiones Crew-12 y Artemis II contarían con “los últimos teléfonos inteligentes”.

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“Estamos dando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, explicó. Además, Isaacman detalló que se “han desafiado procesos de larga duración y se ha homolgado ‘hardware’ moderno para vuelos espaciales en un plazo muy ajustado”.

La autorización del uso del iPhone 17 Pro Max no ha sido sencilla, ya que se trata de un proceso de cuatro partes: presentación del ‘hardware’ a un comité de seguridad, identificación de riesgos, establecimiento de un plan para hacer frente a esos riesgos y comprobación de funcionamiento, según ha explicado el profesor del instituto de investigación BioServe Space Technologies Tobias Niederwieser a The New York Times.

Respecto a la protección del dispositivo, el iPhone 17 Pro Max cuenta con la cobertura de cristal Ceramic Shield 2 tanto en la parte trasera como en la delantera, “más dura que cualquier vidrio o vidrio cerámico en un ‘smartphone’”, como explicó Apple en su presentación el pasado mes de septiembre.

El periodista especializado Owen Sparks publicó en X un clip de la retransmisión en directo de la NASA en el que se veía cómo le guardaban un teléfono a uno de los astronautas en un compartimento en su pierna antes de producirse el lanzamiento.

Además, al día siguiente, Sparks compartió otro vídeo en el que los tripulantes de la nave se pasaban el teléfono aprovechando la gravedad cero, en una toma más cercana en la que se veía con mayor claridad que se trataba de un iPhone 17 Pro Max plateado.

No obstante, este teléfono no es el único dispositivo para hacer fotografías y grabar vídeos, ya que la tripulación cuenta con dos cámaras Nikon D5 y cuatro GoPro Hero 11, según ha explicado The New York Times.

Por otra parte, el medio citado ha afirmado que Apple no ha participado en el proceso de aprobación de sus dispositivos para la misión Artemis II, y que además la compañía ha destacado que es la primera vez que un iPhone cumple con todos los requisitos para su uso prolongado en órbita.