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Resumen

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Por Agencia Europa Press

El pasado 1 de abril despegó el cohete SLS en el marco de la misión Artemis II con el objetivo de llevar a la Luna a un equipo de cuatro astronautas, y junto a ellos ha viajado también el modelo más avanzado del último ‘smartphone’ de Apple, el iPhone 17 Pro Max.

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