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Apolo 11 es la misión que llevó al hombre a la Luna. Con Artemis II se volverá a orbitar el satélite. (Foto: AFP)
Apolo 11 es la misión que llevó al hombre a la Luna. Con Artemis II se volverá a orbitar el satélite. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

A propósito del inminente lanzamiento de la misión Artemis II, Perú resaltó que tuvo una “participación histórica” en la misión del Apolo 11 que llevó al hombre a la Luna por primera vez en 1969, al trabajar como “un aliado estratégico” de la NASA mediante un sistema de radar instalado en el balneario limeño de Ancón.

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