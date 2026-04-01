Resumen

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La nueva mascota fue presentado por la NASA en sus redes sociales (Foto: @NASA_es)
La nueva mascota fue presentado por la NASA en sus redes sociales (Foto: @NASA_es)
/ NASA
Por Redacción EC

La misión Artemis II llevará al espacio un pequeño peluche llamado “Rise”, diseñado por un estudiante de segundo grado de California, que funcionará como indicador de gravedad cero para señalar el momento en que la nave alcance oficialmente el espacio.

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