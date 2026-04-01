La misión Artemis II llevará al espacio un pequeño peluche llamado “Rise”, diseñado por un estudiante de segundo grado de California, que funcionará como indicador de gravedad cero para señalar el momento en que la nave alcance oficialmente el espacio.

Los llamados indicadores de gravedad cero son pequeños objetos —a menudo peluches— que acompañan a las tripulaciones en vuelos espaciales tripulados. Cuando el cohete deja de acelerar y la nave entra en microgravedad, el objeto comienza a flotar, marcando visualmente el inicio de la ingravidez.

Para esta misión, la NASA organizó por primera vez un concurso internacional en el que más de 2.600 personas de más de 50 países enviaron diseños para este símbolo de la misión. La tripulación seleccionó como ganador a “Rise”, creado por Lucas Ye, un estudiante de segundo grado de Mountain View, California.

El diseño se inspira en la histórica fotografía “Earthrise”, tomada durante la misión Apolo 8, en la que se observa la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. El peluche fue fabricado por el Laboratorio de Mantas Térmicas de la NASA e incluye un compartimento con una tarjeta SD que transportará más de cinco millones de nombres.

"Earthrise". Esta imagen tomada el 24 de diciembre de 1968 por la misión Apolo 8 muestra a la Tierra saliendo de la superficie de la Luna. Una copia de esta imagen fue enviada por el presidente Lyndon B. Johnson a todos los líderes mundiales. (Foto: William Anders/NASA via AP) / William Anders

Según el comandante de la misión, Reid Wiseman, el indicador de gravedad cero recuerda el componente humano de la exploración espacial. “En una nave llena de hardware complejo, el indicador es una forma amigable de destacar el elemento humano que es tan crítico para nuestra exploración del universo”, señaló.