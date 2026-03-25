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Este es el equipo de astronautas que orbitarán la Luna en la misión Artemis II. (Foto: AFP)
Este es el equipo de astronautas que orbitarán la Luna en la misión Artemis II. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Estos son los cuatro astronautas seleccionados para la misión de la NASA Artemis II, los primeros en viajar a la Luna en más de cinco décadas.

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