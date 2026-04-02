Resumen

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Los astronautas que integran la misión Artemis II. (Foto: AFP)
Los astronautas que integran la misión Artemis II. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La misión Artemis II ha marcado un momento histórico. Los cuatro astronautas que realizan el vuelo ya se encuentra en dirección a la Luna y el mundo los está observando. Es todo un desafío que también tiene un costo, una remuneración.

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