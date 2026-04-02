La misión Artemis II ha marcado un momento histórico. Los cuatro astronautas que realizan el vuelo ya se encuentra en dirección a la Luna y el mundo los está observando. Es todo un desafío que también tiene un costo, una remuneración.

Si bien es un trabajo de mucho riesgo, que puede llevar a pensar que reciben grandes sueldos, lo cierto es que su salario está sometido a una escala salarial dentro del sistema de Estados Unidos.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, reciebn un sueldo que se fija en salarios que oscilan, por norma general, entre los 100.000 y los 150.000 dólares anuales para ellos, señala el diario El Confidencial.

Esto también puede variar según la experiencia y el rango dentro de la agencia.

El régimen es bastante estricto. A pesar de poner en riesgo sus vidas, no reciben bonificaciones específicas por volar al espacio.

Por otro lado, sí reciben dietas, pero que resultan bastante ínfimas: apenas 1,20 dólares diarios en misiones pasadas hasta unos 5 dólares en casos más recientes.

Según el diario, el caso del astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen no sería muy diferente al de sus compañeros estadounidenses. Una situación que abre la polémica por el tipo de trabajo que realizan y el peligro al que se exponen, como radiación, cambios corporales, etc.