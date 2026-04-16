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Resumen

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El mundo entero siguió durante 10 días el viaje de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alrededor de la Luna, como parte de la misión Artemis II que comenzó con un espectacular despegue en Cabo Cañaveral (Florida) transmitido en televisión, redes sociales, plataformas de streaming. Este hecho, que no se repetía desde hace unos 50 años, podría tener como escenario a Talara, en Perú.

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