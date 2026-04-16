Fue una semana antes del despegue de Artemis II que el Gobierno peruano publicó la Ley N°32571 que declara de interés nacional la necesidad de la creación de un puerto espacial, con “la finalidad de posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”.

Aunque se trata de un proyecto ambicioso, poco se ha hablado de él durante la reciente campaña electoral. ¿Puede la misión Artemis II ser una oportunidad para hacer realidad el puerto espacial peruano?

Y es que Artemis II abre un nuevo capítulo en la carrera espacial que hoy tiene como protagonistas a Estados Unidos y China, principalmente. Además, hay otros países que siguen los pasos, entre ellos Rusia, India, Japón, Corea del Sur, o la Unión Europea, sin dejar de lado la aparición de empresas aeroespaciales con multimillonaria inversión.

A diferencia de la carrera espacial anterior, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Octavio Chon, docente de la Universidad de Lima y especialista en astrobiología, indica que los desafíos son otros.

“No es que la tecnología de antes haya sido mejor que la actual, sino que hoy existen criterios mucho más exigentes, porque el objetivo ya no es solo llegar, sino sentar bases para una presencia fuera de la Tierra”, explicó el especialista. Es decir, se apunta a misiones sostenibles y seguras.

En esa línea, el puerto espacial peruano puede encontrar una oportunidad.

Tomás Gálvez, doctor en Física e investigador del Departamento de Ciencias de UTEC, remarcó en conversación con El Comercio que el proyecto Artemis no se limita a la misión que orbitó la Luna. Se calcula que hay hasta 15 misiones programadas. Además, en los próximos años se podría dar un alunizaje.

Además… Perú, un lugar privilegiado Talara es el nombre que más suena para ser sede del próximo puerto espacial peruano; y, para ser más específico, la Base Aérea ‘El Pato’, en Piura. Según el docente Tomás Gálvez, "nuestro país es privilegiado porque nos permite hacer estudios de alta atmósfera, como pocas veces se puede". Debido a que el campo magnético de la Tierra es muy paralelo a la superficie de nuestro país, explicó, se puede hacer evaluaciones muy precisas en la alta atmósfera, y quizá ese sea el atractivo por el Perú.

“Si resulta que después de una cantidad de misiones y un cierto éxito es viable el envío seguro de misiones tripuladas, lo más probable es que, llegado el momento, haya más de un punto de donde se lancen misiones tripuladas. Y uno de esos puntos sería el Perú” , indicó a este Diario.

Sin embargo hay que ir paso a paso.

Hoy se cuenta con el Radio Observatorio de Jicamarca, que permite estudiar los fenómenos en la alta atmósfera, y se podría complementar con una unidad de lanzamiento, indica Gálvez.

“Ahí vienen los siguientes pasos, que es ya hablar de naves propiamente dichas, que sirven para enviar satélites de más envergadura, para hacer cohetería que envíe cargas útiles y, en algún futuro, me atrevería a decir que incluso alguna misión tripulada o no tripulada, pero guiada desde aquí”, indicó.

Además, sostuvo que una aplicación tecnológica empresarialmente rentable sería el lanzamiento de satélites de comunicación, pero ese es el siguiente punto.

Un gran paso para los peruanos

¿Y por qué sería importante para los peruanos contar con un puerto espacial?

Este es un aspecto que se puede ver por varios campos.

Por un lado está el desarrollo científico y tecnológico. Para Gálvez, el territorio peruano es privilegiado ya que permite hacer estudios de la atmósfera y “lo importante es pensar en que se puede conseguir objetivos científicos y objetivos a nivel raza humana importantes”.

La misión Artemis II requirió el trabajo especializado pasando por la construcción de la nave espacial Orion. (Foto: nasa.gov)

Ingenieros y astronautas en trabajo conjunto para culminar la nave espacial Orion. (Foto: nasa.gov)

La cohetería es uno de los campos importantes en el impulso que lleve la nave a recorrer el espacio. (Foto: nasa.gov)

Otro aspecto es el económico. Y aquí hay una gran diferencia respecto a la carrera espacial del siglo pasado. “Hoy destaca la participación de corporaciones como SpaceX y Blue Origin, quienes forman parte de la nueva arquitectura de alunizaje del programa Artemis”, explica Chon.

Así, un puerto espacial puede ser atractivo para nuevas industrias.

“Estamos hablando de empresas privadas y de asociaciones público-privadas que están activamente metidas en esto. Inversión que podría llegar al Perú o, de alguna manera, reactivar la industria periférica existente para poder aportar”, indicó el docente de la UTEC.

Por un lado, se requiere el desarrollo de materiales, explotación de combustibles, trabajo en cohetería, preparación física de las misiones, así como las comunicaciones.

Vale señalar que la reciente misión Artemis II fue desarrollada por la NASA, pero involucró el trabajo de empresas privadas como Boeing, Northrop Grumman y Lockheed Martin. Según El Economista, el viaje a la Luna costó 93 mil millones de dólares.

Cambios urgentes

La Ley N°32571 indica que el Ministerio de Defensa es el sector encargado de coordinar “las diferentes acciones para la implementación” de la norma que declara de interés público.

Pero para poner en marcha este proyecto espacial peruano se requieren cambios, y para el profesor Gálvez esto debe pasar por la educación.

“Necesitamos, desde el punto de vista de la educación, empezar a generar profesionales que tengan, diría yo, un trabajo mucho más de campo, mucho más creativo, más volcado al desarrollo tecnológico y no tanto a la ingeniería de escritorio, sino mucho más volcado al diseño, a la manufactura, y diría un enfoque mucho más científico", explicó.

Parte de ese cambio es el Programa de Física que impulsa desde la UTEC.

En ese sentido, también consideró importante entender a nivel social la importancia del trabajo en aeronautica, ingeniería civil, mecánica, mecatrónica, que pueda involucrar a los peruanos.

“Si tenemos personal calificado peruano que se involucre, va a ser realmente todo un éxito. Y yo creo que desde el Perú estamos empezando a tener la capacidad para hacer estas cosas”, sostuvo el especialista. En esa línea destacó el rol de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida).

Vale recordar que en el 2024 Perú y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento no vinculante en el que se incluía la asistencia técnica para Conida en lanzamientos de cohetes sonda. En aquel momento se recordó la colaboración entre ambos países durante las campañas de lanzamiento de 1975 y 1983.

Es decir, la exploración espacial no es algo nuevo en Perú, y tal vez podríamos pronto intentar acercarnos más.