Este 2026 la carrera espacial estará marcada por la misión Artemis II, que busca llevar una nave tripulada a la órbita de la Luna, y puede significar el regreso de Estados Unidos al satélite natural de la Tierra luego de más de 50 años.

La NASA ha entrado en su etapa de preparación y pronto transladará por primera vez su cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy.

Según recoge la agencia Andina, se estima que pueda comenzar este traslado desde el sábado 17 de enero, en un viaje de casi 6,5 kilómetros (alrededor de 12 horas).

Lori Glaze, administradora asociada interina para la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, ha señalado que el lanzamiento “está a la vuelta de la esquina”. “Nos quedan pasos importantes en nuestro camino hacia el lanzamiento, y la seguridad de la tripulación seguirá siendo nuestra principal prioridad en todo momento”, indicó.

Solo se ha detectado en la preparación del traslado un problema: un cable relacionado con el sistema de terminación de vuelo que estaba doblado en contra de las especificaciones. Se han ehco los cambios, incluso en la escotilla de Orion.

Una vez concluido el traslado, se comenzará con la verificación para los preparativos en la plataforma de lanzamiento. Todo para que a finales de enero se realice un ensayo general, con circulación de combustible (de 700.000 galones de combustible criogénico en el cohete), aunque sin la tripulación.

Los astronautas de la misión lunar Artemis II. (Foto: AFP)

El equipo que estará en la misión está conformado por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

¿Cuándo será el lanzamiento? No se puede establecer una fecha fija, sin embargo sí hay estimaciones que ha realizado los ingenieros en función a las condiciones de la nave espacial y el cohete así como la compleja mecánica orbital. Es decir, debe haber una trayectoria precisa hacia la Luna mientras la Tierra rota sobre su eje.

Los periodos de lanzamiento se han estimado hasta abril de este año. Hay hasta tres periodos, cada uno con cuatro o cinco días de oportunidad de lanzamiento. Incluso se debe evaluar las condiciones meteorológicas. Es decir, no se trata de un movimiento simple. Todo debe estar medido.