Resumen

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Lanzamiento del Artemis II de la NASA. (Foto: AFP)
Lanzamiento del Artemis II de la NASA. (Foto: AFP)
/ Piero Hatto
Por Redacción EC

Tres hombres y una mujer se disponen a emprender el primer viaje tripulado a la Luna desde 1972, una odisea histórica que pretende impulsar a Estados Unidos hacia una nueva era de la exploración espacial. El equipo de astronautas integrado por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, romperá dos récords mundiales.

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