Tres hombres y una mujer se disponen a emprender el primer viaje tripulado a la Luna desde 1972, una odisea histórica que pretende impulsar a Estados Unidos hacia una nueva era de la exploración espacial. El equipo de astronautas integrado por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, romperá dos récords mundiales.

La misión de la NASA bautizada Artemis II se ha gestado durante años, con repetidos contratiempos. Pero finalmente está programada para despegar de Florida este miércoles a las 5:24 p.m.

La distancia más alejada de la Tierra

La cápsula Orion alcanzará una distancia aproximada de 402.000 kilómetros desde la Tierra, superando el récord previo establecido por la misión Apolo 13 (400.171 kilómetros). Por ende, los astronautas serían los humanos que más lejos han viajado en la historia.

Los humanos más rápidos

Orion alcanzará velocidades superiores a 40.000 km/h durante la reentrada atmosférica. Eso quiere decir que se romperá el récord en cuanto a la mayor velocidad alcanzada por los humanos. Esto superará el registro logrado por los astronautas de Apolo 10, llegaron a 39.897 km/h.

Una serie de logros

Los astronautas deben permanecer en misión durante unos 10 días. La nave se lanzará a toda velocidad alrededor del satélite natural de la Tierra sin aterrizar, similar a lo que hizo el Apolo 8 en 1968.

Será la primera vez que una mujer, un hombre de raza negr y un ciudadano no estadounidense participen en una misión a la Luna.

También será el primer vuelo tripulado del nuevo cohete lunar de la NASA, denominado SLS.

El enorme cohete color naranja y blanco está diseñado para permitir que Estados Unidos regrese de manera recurrente a la Luna en los próximos años.

El objetivo a futuro es establecer una base permanente que sirva como plataforma para una exploración más profunda.