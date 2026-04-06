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Resumen

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La misión Artemis II sobrevuela la Luna este 6 de abril. (Foto: NASA / AFP)
La misión Artemis II sobrevuela la Luna este 6 de abril. (Foto: NASA / AFP)
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Por BBC News Mundo

Nadie ha estado más lejos de la Tierra que los astronautas de Artemis. Pero a medida que el planeta se aleja cada vez más en su espejo retrovisor, los tripulantes han mantenido una conexión constante con el centro de control de la misión en Houston, Texas.