Los astronautas de la misión Artemis II vestirán trajes espaciales de color naranja brillante diseñados para mantenerlos con vida hasta seis días en caso de emergencia durante su viaje alrededor de la Luna, informó la NASA en la antesala del lanzamiento.

Estos trajes, conocidos como Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS), funcionan como una especie de “nave espacial personal” ajustada al cuerpo del astronauta. “En una emergencia, es como vivir en una nave espacial personal que apenas mide unos centímetros más que tu cuerpo”, explicó Dustin Gohmert, responsable del sistema.

El diseño utiliza el llamado “Naranja Internacional”, un color de alta visibilidad usado durante décadas en la industria aeroespacial y marítima porque facilita la localización de personas en situaciones de rescate.

Los trajes están equipados con sistemas que permiten a los astronautas respirar, beber agua, alimentarse e incluso gestionar sus desechos si la cápsula Orión perdiera aire respirable durante la misión.

Según la astronauta Christina Koch, el límite de seis días de supervivencia ha sido clave en la planificación de la misión. La tripulación usará los trajes durante el lanzamiento y el reingreso a la Tierra, aunque podrá retirarlos una vez alcanzada la órbita para moverse con mayor comodidad en ingravidez