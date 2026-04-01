Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Artemis II: así serán los trajes de los astronautas en la misión; conoce su tecnología. Foto: NASA / Joel Kowsky
Artemis II: así serán los trajes de los astronautas en la misión; conoce su tecnología. Foto: NASA / Joel Kowsky
/ Agencia EFE
Por Redacción EC

Los astronautas de la misión Artemis II vestirán trajes espaciales de color naranja brillante diseñados para mantenerlos con vida hasta seis días en caso de emergencia durante su viaje alrededor de la Luna, informó la NASA en la antesala del lanzamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.