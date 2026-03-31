Este 1 de abril está programada una importante fecha para la historia de la NASA y la industria aeroespacial con el despegue de la misión Artemis II que llevará a la humanidad a sobrevolar nuevamente la Luna, la primera vez en más de medio siglo.

La misión llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS), en un viaje de aproximadamente diez días alrededor del satélite natural de la Tierra.

Los cuatro cosmonautas elegidos son el canadiense Jeremy Hansen y los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch. Un equipo que rompe varios hitos al ser la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un ciudadano no estadounidense participen en una misión lunar.

En esta imagen facilitada por la NASA aparecen los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante de Artemis II (izquierda), Victor Glover, piloto de Artemis II (segundo por la izquierda), Christina Koch, especialista de misión de Artemis II (segunda a la derecha), y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de misión de Artemis II (a la derecha), mientras posan para una foto de grupo durante una visita al cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión de Artemis II de la NASA, el 30 de marzo de 2026, en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Foto de Bill INGALLS / NASA / AFP) / BILL INGALLS

El lanzamiento está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y forma parte del ambicioso programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna como paso previo a futuras misiones a Marte.

¿Cuándo despegará el Artemis 2?

El lanzamiento de Artemis II está programado desde el miércoles 1 de abril de 2026 a las 18:24 (hora del Este de Estados Unidos). Y decimos “desde” porque la ventana de lanzamiento se podría extender hasta el 6 de abril, dependiendo de situaciones como condiciones técnicas y climáticas.

Pero de todos modos, aquí el comienzo de la ventana de lanzamiento en distintos países:

Perú: 17:24

17:24 Colombia: 17:24

17:24 Ecuador: 17:24

17:24 México (CDMX): 16:24

16:24 Chile: 18:24

18:24 Venezuela: 18:24

18:24 Argentina: 19:24

19:24 Uruguay: 19:24

19:24 Brasil (Brasilia): 19:24

19:24 Estados Unidos (ET): 18:24

18:24 Estados Unidos (PT): 15:24

15:24 España (peninsular): 00:24 del 2 de abril

¿Dónde ver la misión?

Para aquellos que no puedan viajar a Caño Canaveral en Florida (EE.UU.), la NASA ofrecerá una cobertura del lanzamiento, sobrevuelo lunar y su regreso a la Tierra a través de su canal NASA+ y el servicio de streaming Amazon Prime.

Las redes sociales de la NASA también ofrecen un vistazo a la misión, con su canal de YouTube mostrando un video en vivo del lanzamiento:

¿Por qué es importante esta misión?

La misión Artemis II es importante en varios aspectos, no solo siendo la primera misión tripulada en acercarse a la órbita lunar desde 1972 cuando la misión Apollo 17 aterrizó en la Luna, sino que también la segunda misión del programa Artemis, que tiene la ambiciosa misión de establecer una presencia permanente de la humanidad en la Luna y prepararnos para una exploración de Marte.

De tal manera, el programa Artemis comenzó en noviembre de 2022 con un vuelo no tripulado en 2022 para probar el SLS, el nuevo cohete lunar de la NASA diseñado para que regrese de manera recurrente a la Luna en los próximos años, y la nave espacial Orion, creada para facilitar los alunizajes.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la misión Artemis II de la NASA y la nave espacial Orión salen del Edificio de Ensamblaje de Vehículos hacia la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Esta segunda misión es el vuelo inaugural con tripulación de ambos vehículos, por lo que su recorrido orbitando la Tierra y la Luna implicará una extensa batería de pruebas y entrenamiento para ver cómo los sistemas del cohete y la nave espacial funcionan en diversas circunstancias para prepararlos para un futuro alunizaje.

Este llegará no con la misión Artemis III, planeada para mediados 2027 y consistiendo en otra serie de pruebas, sino con Artemis IV a principios de 2028 en la que los humanos por fin regresarán a la superficie del satélite.

Mientras tanto, la preparación para la base lunar ocurrirá a finales del mismo año con Artemis V, en la que un segundo equipo de astronautas empezará a construir la primera edificación sobre la superficie del satélite.

Otros países apuntan a la Luna

Una misión que Estados Unidos ve prioridad no solo por cuestiones científicas, sino también geopolíticas, con otros países teniendo la ambición de poner gente en la Luna en la siguiente década, incluyendo su principal rival China que prepara la misión para aterrizar en el polo sur del satélite en 2030 como un nuevo hito de su programa espacial Chang’e, llamado así por el nombre de una diosa lunar.

Otros países que han expresado su intención de visitar la superficie lunar son el otrora rival de EE.UU. en la carrera espacial Rusia, así como potencias emergentes como la India. Mientras tanto, la Unión Europea y Japón se han asegurado un poco de la acción al reservar asientos en futuras misiones de Artemis.

¿La razón? Aparte de las incontables posibilidades científicas la Luna es también una posible caja de tesoros en cuestión a elementos y minerales que encontramos raramente en la Tierra, los cuáles se volverán más y más valiosos mientras mientras estos son explotados en nuestro planeta. Por lo que mantener un control sobre el satélite podría asegurar la prosperidad de generaciones futuras.