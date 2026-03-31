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La luna llena sale mientras se observan el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión, integrados para la misión Artemis II, en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de febrero de 2026, antes de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP)
La luna llena sale mientras se observan el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión, integrados para la misión Artemis II, en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de febrero de 2026, antes de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP)
/ MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
Por Juan Luis Del Campo

Este 1 de abril está programada una importante fecha para la historia de la NASA y la industria aeroespacial con el despegue de la misión Artemis II que llevará a la humanidad a sobrevolar nuevamente la Luna, la primera vez en más de medio siglo.

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