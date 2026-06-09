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Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio y Andre Douglas, los astronautas de la nueva misión de EE.UU., tras la exitosa Artemis II. (Foto: AFP)
Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio y Andre Douglas, los astronautas de la nueva misión de EE.UU., tras la exitosa Artemis II. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El astronauta italiano Luca Parmitano y el estadounidense de padres salvadoreños Frank Rubio forman parte de la tripulación de la misión Artemis III que busca volver a llevar humanos a la Luna, anunció la NASA este martes.

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