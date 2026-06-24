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Resumen

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Los miembros de la misión Artemis II acompañan a la nueva tripulación que llevará a cabo la misión Artemis III.
Los miembros de la misión Artemis II acompañan a la nueva tripulación que llevará a cabo la misión Artemis III.
Por Grupo GDA

La NASA presentó a los cuatro astronautas que integrarán la tripulación principal de Artemis III, una misión programada para 2027 que marcará un nuevo hito en el programa de exploración lunar. El vuelo tendrá como objetivo realizar complejas maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre con los sistemas de aterrizaje que desarrollan las compañías privadas para futuras expediciones a la Luna.

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