Una imagen que se ha repetido en los últimos terremotos ha sido el derrumbe de edificaciones. Hace más de 5 mil años se contaba con una tecnología para las construcciones. (Foto: EFE / Difusión)
Una imagen que se ha repetido en los últimos terremotos ha sido el derrumbe de edificaciones. Hace más de 5 mil años se contaba con una tecnología para las construcciones. (Foto: EFE / Difusión)
Por Redacción EC

Los recientes movimientos telúricos en Venezuela, Junín (Perú) y Colombia recuerdan que vivimos en una zona altamente sísmica, pero que ya nuestros antepasados conocían muy bien hace más de cinco mil años, para lo cual aplicaban tecnologías constructivas que aun hoy siguen inspirando a investigadores.

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