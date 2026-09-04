Tesla presentó de manera oficial en un evento en Austin (Texas), una versión moderna y eléctrica de su robotaxi. (Foto: AFP)
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Cybercab
  • Tesla presentó de manera oficial en un evento en Austin (Texas), una versión moderna y eléctrica de su robotaxi. (Foto: AFP)
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    Tesla presentó de manera oficial en un evento en Austin (Texas), una versión moderna y eléctrica de su robotaxi. (Foto: AFP)

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    Tesla presentó de manera oficial en un evento en Austin (Texas), una versión moderna y eléctrica de su robotaxi. (Foto: AFP)

  • Este vehículo ya había sido presentado en el 2024, pero es ahora que ya puede ser usado. (Foto: AFP)
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    Este vehículo ya había sido presentado en el 2024, pero es ahora que ya puede ser usado. (Foto: AFP)

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    Este vehículo ya había sido presentado en el 2024, pero es ahora que ya puede ser usado. (Foto: AFP)

  • Antes del lanzamiento se vieron una fila de vehículos Cybercab circulando por las calles. (Foto: AFP)
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    Antes del lanzamiento se vieron una fila de vehículos Cybercab circulando por las calles. (Foto: AFP)

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    Antes del lanzamiento se vieron una fila de vehículos Cybercab circulando por las calles. (Foto: AFP)

  • Como se conoce, el vehículo no cuenta con pedales ni volante y está especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor. (Foto: AFP)
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    Como se conoce, el vehículo no cuenta con pedales ni volante y está especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor. (Foto: AFP)

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    Como se conoce, el vehículo no cuenta con pedales ni volante y está especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor. (Foto: AFP)

  • Texas se ha convertido en espacio de pruebas ya que cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos. (Foto: AFP)
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    Texas se ha convertido en espacio de pruebas ya que cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos. (Foto: AFP)

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    Texas se ha convertido en espacio de pruebas ya que cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos. (Foto: AFP)

  • El vehículo está diseñado para transportar a solo dos personas. (Foto: AFP)
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    El vehículo está diseñado para transportar a solo dos personas. (Foto: AFP)

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    El vehículo está diseñado para transportar a solo dos personas. (Foto: AFP)

  • Hasta el miércoles Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, incluidos 45 Cybercabs. (Foto: AFP)
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    Hasta el miércoles Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, incluidos 45 Cybercabs. (Foto: AFP)

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    Hasta el miércoles Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, incluidos 45 Cybercabs. (Foto: AFP)

Por Agencia AFP

El grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, presentó de manera oficial en un evento en Austin (Texas) su Cybercab, un vehículo sin pedales ni volante especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor.

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