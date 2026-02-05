Así es la feria aeroespacial más grande del mundo: desde aviones comerciales a naves de combate

Un avión de pasajeros A350-1000 de Airbus participa en una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Singapur. (Foto: AFP)
Feria aeroespacial
  • Un avión de pasajeros A350-1000 de Airbus participa en una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Singapur. (Foto: AFP)
  • Aviones del equipo acrobático Bayi de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China. (Foto: AFP)
  • Un avión Boeing P-8 Poseidon de la Armada de los EE. UU. en exhibición estática en el Salón Aeronáutico de Singapur. (Foto: AFP)
  • Un avión Airbus A350-1000 en exhibición estática en el Salón Aeronáutico de Singapur. (Foto: AFP)
  • Aviones del equipo acrobático Bayi de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China. (Foto: AFP)
  • Una maqueta del caza furtivo J-35A se exhibe en el Salón Aeronáutico de Singapur. (Foto: AFP)
  • Un avión Embraer C-390 en exhibición estática en el Salón Aeronáutico de Singapur. (Foto: AFP)
  • Aviones Embraer en exhibición, entre las mil empresas que asisten a la feria aeroespacial de Singapur. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Singapur arrancó este martes la décima edición de su feria aeroespacial, la mayor de Asia, con la participación de más de 1.000 empresas de medio centenar de países y la exhibición de aviones comerciales y de combate, en un momento clave para la industria ante el repunte de los vuelos turísticos y los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta el continente.

