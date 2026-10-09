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El 'malware' integrado en estos celulares se ejecuta con privilegios de sistema que le permiten instalar y desinstalar aplicaciones silenciosamente, así como otorgar permisos y cargar código arbitrario suministrado de forma remota.
El 'malware' integrado en estos celulares se ejecuta con privilegios de sistema que le permiten instalar y desinstalar aplicaciones silenciosamente, así como otorgar permisos y cargar código arbitrario suministrado de forma remota.
/ MAGNIFIC
Por Agencia Europa Press

Investigadores de ciberseguridad han alertado sobre la campaña de ciberdelincuencia Midnight Mimosa, que utiliza ‘malware’ preinstalado en ‘smartphones’ Android de bajo coste, infectando el dispositivo antes si quiera de encenderse y obteniendo privilegios a nivel de sistema, con opciones para recopilar información o cargar más código malicioso, entre otras opciones.

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