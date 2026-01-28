Así es PokéPark Kanto, el primer parque temático de Pokémon abre sus puertas en Tokio

Escuchar
/ The Pokémon Company
Por Grupo GDA

El universo de Pokémon dará un salto histórico de las pantallas a la realidad tangible. El 5 de febrero de 2026 se inaugurará oficialmente PokéPark Kanto, el primer parque temático permanente dedicado íntegramente a la franquicia. Ubicado en el emblemático parque de atracciones Yomiuriland, en las colinas de Tama, Tokio, este nuevo destino promete una experiencia de inmersión total para entrenadores de todas las edades.

