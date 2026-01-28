Así es PokéPark Kanto, el primer parque temático de Pokémon abre sus puertas en Tokio

El universo de Pokémon dará un salto histórico de las pantallas a la realidad tangible. El 5 de febrero de 2026 se inaugurará oficialmente PokéPark Kanto, el primer parque temático permanente dedicado íntegramente a la franquicia. Ubicado en el emblemático parque de atracciones Yomiuriland, en las colinas de Tama, Tokio, este nuevo destino promete una experiencia de inmersión total para entrenadores de todas las edades.

Con una extensión aproximada de 2,6 hectáreas, el parque ha sido diseñado para evocar la nostalgia de la región de Kanto, el lugar donde comenzó la saga original. El parque se divide en dos áreas principales, que ofrecen contrastes entre la naturaleza salvaje y la vida urbana de los Pokémon.

Bosque Pokémon

La primera zona, denominada Pokémon Forest (Bosque Pokémon), invita a los visitantes a recorrer senderos de casi 500 metros de largo rodeados de vegetación exuberante. Este espacio ha sido concebido como un entorno natural donde los Pokémon “viven” en libertad. Los visitantes pueden observar más de 600 tipos de Pokémon integrados en paisajes que simulan su hábitat natural, incluyendo esculturas a escala real de especies icónicas como Snorlax, Pikachu, Eevee, Onix y Rhyhorn. El objetivo de esta área es fomentar la exploración y el descubrimiento de rincones ocultos para capturar fotografías únicas.

Ciudad Juncal

Por otro lado, Sedge Town (Ciudad Juncal) actúa como el centro neurálgico y social del parque. Esta bulliciosa ciudad es el punto de encuentro donde entrenadores de todo el mundo pueden forjar nuevas amistades. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Centro Pokémon: Al entrar, los visitantes son recibidos por una sonriente Chansey y pueden observar máquinas de curación que simulan restaurar la salud de los Pokémon.

Atracciones temáticas: Destacan el Pikapika Paradise , un recorrido impulsado por más de 30 Pokémon de tipo eléctrico, y el Vui Vui Voyage , un carrusel inspirado en las evoluciones de Eevee con vehículos tirados por Ponyta y Rapidash.

Gimnasio Kayatsuri: Un escenario donde se llevan a cabo espectáculos diarios y eventos interactivos en los que el público puede participar junto a sus criaturas favoritas.

Exclusividad y servicios digitales

La experiencia se completa con el Friendly Shop, donde se venden bebidas embotelladas originales y productos diseñados exclusivamente para el parque, como ropa, peluches y accesorios coleccionables que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Para gestionar la visita, el parque ha lanzado una aplicación oficial (compatible con iOS y Android) que facilita la navegación y el acceso a los servicios. La administración ha informado que, debido a la alta demanda, ciertos eventos y el acceso a la tienda principal requieren de un sistema de reserva previa o lotería de boletos.

Con esta apertura, Japón reafirma su posición como el epicentro global de la cultura Pokémon, ofreciendo un refugio permanente para quienes sueñan con ser maestros Pokémon.

