Resumen

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Varios estadios están probando sistemas de reconocimiento facial y autenticación biométrica para agilizar el ingreso sin boletos físicos, evitar la reventa fraudulenta, identificar personas con prohibición de acceso y mejorar la seguridad en eventos masivos.
Varios estadios están probando sistemas de reconocimiento facial y autenticación biométrica para agilizar el ingreso sin boletos físicos, evitar la reventa fraudulenta, identificar personas con prohibición de acceso y mejorar la seguridad en eventos masivos.
Por Redacción EC

La transformación tecnológica de los grandes eventos deportivos se está acelerando de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo, que por primera vez reunirá a 48 selecciones y 104 partidos en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, movilizará alrededor de 6 millones de aficionados en los estadios y un volumen exponencial de desplazamientos internacionales. Este escenario está impulsando la adopción de tecnologías de identidad digital y biometría no solo dentro de los recintos deportivos, sino en toda la cadena de viaje de los fanáticos.

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