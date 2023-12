La delincuencia ha puesto mucho interés en los celulares. No hay día en el que no se robe este aparato que no solo nos mantiene comunicados, sino que también contiene toda nuestra información personal como cuentas bancarias, correos electrónicos, etc.

Ante esta situación, el Osiptel ha lanzado la campaña Mi celu seguro, para informar sobre las medidas de seguridad que podrán mantener a salvo toda tu información.

Tatiana Piccini Antón, directora de Atención y Protección del Usuario, señaló que una de las primeras medidas de seguridad es activar el código PIN de la tarteja SIM (chip) de nuestro celular para que no sea usada en otro dispositivo.

Para esto, debemos ingresar a configuración o ajustes desde el celular y buscar la opción “bloqueo de tarjeta de tarjeta SIM” o “pin de la SIM”. Luego, debemos digitar el pin de cuatro dígitos, según la empresa operadora (para Movistar es 1234; Entel, 1234; Claro, 1111, y Bitel, 0000). Una vez realizado este paso, debemos seleccionar “cambiar el pin de la tarjeta SIM” e ingresar un núevo código de 4 dígitos.

Otra acción preventiva es desactivar el acceso al puerto USB a fin de evitar que los ciberdelincuentes manipulen el software de nuestro celular. Para la depuración USB en Android, debemos ir a “ajustes”, “opciones de desarrollador” y “desactiva: depuración por USB”.

También aconsejó guardar la clave de nuestra cuenta vinculada al sistema operativo (Google para Android y iCloud para iPhone) en un lugar seguro, nunca en nuestro teléfono.

“En caso nos roben el equipo móvil, podremos ingresar y bloquear el celular. De esta manera, evitaremos que el ladrón acceda a nuestra información y datos”, mencionó Piccini Antón.

Más consejos de seguridad

Como acciones preventivas, además, podemos crear contraseñas seguras en bancos y aplicaciones con combinaciones de letras, números y símbolos; así como copias de seguridad regulares, y anotar el código IMEI del equipo en un lugar seguro y no divulgarlo. Este código de 15 dígitos se puede ubicar en la parte posterior del celular o en la bandeja de soporte del SIM card, o marcando *#06# desde el celular.

También podemos activar un segundo factor de autenticación para el desbloqueo del celular (código adicional, huella dactilar, entre otros), mantener el equipo móvil actualizado de activirus y parches de seguridad al día, verificar las URL de los sitios web y analizar los permisos otorgados al momento de descargar las aplicaciones. Por último, seamos precavidos. No confiemos en llamadas, mensajes o links de redes sociales.