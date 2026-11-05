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Resumen

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Estos son los métodos gratuitos que conviene probar antes de dar una foto o un video por perdido. (Foto: Joey Huang)
Estos son los métodos gratuitos que conviene probar antes de dar una foto o un video por perdido. (Foto: Joey Huang)
/ Unsplas
Por Grupo GDA

Borrar una foto en el celular por accidente o descubrir que desapareció un video importante puede generar preocupación. Cuando se trata de archivos que no están guardados en otro dispositivo o se encuentran sincronizados con una nube de almacenamiento, se puede dar este material por perdido.

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