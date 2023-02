El canal de YouTube AI Showcase ha mostrado cómo imagina Midjourney a los personajes de Marvel y DC si estuviesen fusionados. La inteligencia artificial ha revelado un total de 16 mezclas, con varias apariencias, las cuales han sorprendido a más de a uno.

Si bien la IA ha dado algunos resultados de cómo lucirían estas fusiones entre los personajes de ambas compañías, ya existe un precedente en las mismas páginas de estas historias. Amalgam Comics fue una publicación colaborativa entre Marvel y DC, en los cuales se fusionaron los superhéroes y supervillanos, en 1996.

Si bien no duró mucho, pues la editorial cerró al siguiente año, hubo personajes como Super-Soldier (Capitán América y Superman), The Dark Claw (Batman y Wolverine) o Doctor Strangefate (Doctor Strange y Doctor Fate). Actualmente, estos personajes no aparecen en ninguna línea narrativa y son prácticamente de culto.

The Dark Claw, la fusión entre Batman y Wolverine de Amalgam Comics. | (Foto: Amalgam Comics)

En el caso de la inteligencia artificial, esta ha mezclado a 32 personajes que no necesariamente se parecen o representan lo mismo. Por ejemplo, en vez de fusionar a Namor con Aquaman, los cuales son personajes acuáticos con un rol muy parecido, Midjourney mezcló a Aquaman con el Capitán América.

Lo mismo ocurre con los supervillanos. En vez de mezclar al Joker con el Green Goblin (Duende Verde), mezcló al payaso de Ciudad Gótica con Deadpool, otorgando un resultado impresionante. Pero eso no es todo, pues también ha fusionado personajes con colores parecidos. El caso más resaltante es el de Deathstroke con Wolverine, con los cuales se generó uno de los resultados más sorprendentes.

Otros casos también son los que no se parecen en nada, ni en color, habilidades o trasfondo, pero que han generado un resultado magnífico. Por ejemplo, la mezcla entre King Shark y Thanos o la de Flash y Hulk. Los personajes no tienen ninguna similitud en los cómics, pero sus mezclas otorgaron imágenes espectaculares

Así son las fusiones de los personajes de Marvel y DC, según Midjourney: