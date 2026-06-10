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El cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion de la NASA. (Foto: nasa.gov)
El cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion de la NASA. (Foto: nasa.gov)
Por Agencia Europa Press

La NASA ha presentado esta semana la misión Artemis III, que ensayará el acoplamiento de la nave espacial Orion con dos módulos de aterrizaje lunar en la órbita baja terrestre, como preparación para llevar a la humanidad de regreso a la superficie de la Luna.

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