La NASA ha presentado esta semana la misión Artemis III, que ensayará el acoplamiento de la nave espacial Orion con dos módulos de aterrizaje lunar en la órbita baja terrestre, como preparación para llevar a la humanidad de regreso a la superficie de la Luna.

“Cuatro astronautas. Tres lanzamientos. Dos acoplamientos. Un amerizaje”, ha resumido la NASA sobre la misión Artemis III, que se lanzará en 2027 y que servirá como preparación para Artemis IV, la primera misión tripulada al Polo Sur lunar, prevista para 2028.

En la misión Artemis III, el cohete SLS (por las siglas en inglés de Sistema de Lanzamiento Espacial) de la agencia lanzará la nave espacial Orion y a su tripulación desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, a la órbita terrestre baja.

Tras las verificaciones de los sistemas de Orion, la nave espacial demostrará por primera vez sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de uno o ambos sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje humano, que están siendo desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

Esta misión, cuidadosamente coreografiada, incluye una espectacular campaña de múltiples lanzamientos de los cohetes más potentes del mundo y pondrá a prueba el equipamiento integrado entre Orion y los módulos de aterrizaje, así como las interfaces de los sistemas, el software, la propulsión y las comunicaciones.

Cuatro astronautas, uno de ellos europeo

Las cuatro personas asignadas a la tripulación son el astronauta de la NASA Randy Bresnik, comandante; el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano, piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas, especialista de misión; y el astronauta de la NASA Frank Rubio, también especialista de misión, mientras que el astronauta de la NASA Bob Hines es el suplente de la tripulación.

La tripulación de Artemis III posa para una foto oficial en sus trajes espaciales naranjas (de izquierda a derecha: Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio). / NASA // BILL STAFFORD

La tripulación, en la que por primera vez se incluye a un europeo en una misión Artemis, comenzará a entrenarse de inmediato en los sistemas de la nave espacial Orion y también colaborará en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de los módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX.

La misión Artemis III se basa en el exitoso vuelo de Artemis II, que se completó en abril, y ayudará a la NASA a prepararse para enviar a los primeros astronautas a Marte.

Artemis III contempla el lanzamiento en rápida sucesión de los cohetes más potentes del mundo. El módulo de aterrizaje de exploración (pathfinder) de Blue Origin, que puede permanecer en órbita durante varias semanas, se lanzará primero y esperará a la tripulación.

La NASA usará el cohete SLS para enviar a los astronautas a bordo de Orion a orbitar la Tierra, antes de un encuentro en el espacio con la unidad de prueba del módulo de aterrizaje de la empresa, con la cual Orion permanecerá acoplada durante unos dos días para llevar a cabo pruebas y demostraciones tecnológicas, incluido el ingreso al módulo de aterrizaje.

Tras completar las operaciones acoplada con Blue Origin, Orion se separará y esperará a Starship. El módulo de exploración Starship de SpaceX se lanzará y se encontrará con Orion para pasar aproximadamente un día acoplados para verificaciones y pruebas. Después de eso, Orion y su tripulación se desacoplarán y regresarán a casa, amerizando de manera segura en el océano Pacífico, donde un equipo de la Marina de Estados Unidos y la NASA recuperará a los astronautas.

En total, se prevé que la tripulación permanezca en el espacio durante unas dos semanas. La duración exacta de la misión se determinará en tiempo real en función de las operaciones de lanzamiento, encuentro y acoplamiento.

La tripulación: Douglas, Parmitano, Bresnik y Rubio

Esta será la tercera misión espacial de Bresnik, quien fue lanzado a bordo del trasbordador espacial Atlantis en la misión STS-129 a la Estación Espacial Internacional en 2009. Posteriormente, viajó a la estación espacial en la nave espacial Soyuz MS-05 desde el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y se desempeñó como ingeniero de vuelo en la Expedición 52 y como comandante de la Expedición 53 de la estación.

Originario de California, se graduó en The Citadel con un título en matemáticas y fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronautas de 2004. Coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha acumulado más de 7.000 horas de vuelo en 95 tipos de aeronaves y es miembro de la Sociedad de Pilotos de Pruebas Experimentales.

Desde 2018, se ha desempeñado como asistente del jefe de la Oficina de Astronautas para asuntos de exploración, supervisando el desarrollo y las pruebas de la nave espacial y los sistemas que operarán durante las misiones de Artemis.

Artemis III también será el tercer vuelo espacial de Parmitano. Seleccionado por la ESA como astronauta en 2009, primero se desempeñó como ingeniero de vuelo en la primera misión de larga duración de la Agencia Espacial Italiana (ASI, por sus siglas en italiano) a la estación espacial, despegando en una nave Soyuz desde Baikonur en 2013.

Los integrantes de la misión Artemis II entregan un testigo ceremonial a los nuevos miembros de la tripulación de Artemis III. (Foto: AFP)

Regresó al laboratorio orbital en 2019 a bordo de Soyuz MS-13 para su segunda misión, durante la cual ejerció de comandante de la Expedición 61 y se convirtió en el tercer europeo, y el primer italiano, en comandar la estación.

Parmitano obtuvo una licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Nápoles Federico II y una maestría en ingeniería de pruebas de vuelo experimentales en el Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio en Toulouse, Francia. Graduado de la Academia de la Fuerza Aérea Italiana, se convirtió en piloto de pruebas en 2007 y fue ascendido a coronel en 2019. Ha acumulado más de 2.000 horas de vuelo en 40 tipos de aeronaves.

Este será el segundo viaje al espacio de Rubio, quien fue lanzado a bordo de la nave espacial Soyuz MS-22 desde Baikonur a la estación espacial el 21 de septiembre de 2022 y regresó el 27 de septiembre de 2023, batiendo el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por un astronauta estadounidense, con 371 días en órbita. Rubio fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronautas de 2017.

Originario de Florida, se graduó en la Academia Militar de Estados Unidos en 1998, obtuvo un doctorado en medicina en la Universidad de Servicios Uniformados de las Ciencias de la Salud en 2010 y ha servido durante más de 28 años en el Ejército de Estados Unidos como aviador, médico y astronauta.

La misión es el primer vuelo espacial de Douglas. Fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronautas de 2021 y anteriormente se desempeñó como miembro suplente y de la tripulación de cierre de la misión Artemis II de la agencia.

Originario de Virginia, Douglas obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos y cuatro títulos de posgrado en distintas instituciones, entre ellos un doctorado en ingeniería de sistemas de la Universidad George Washington.

Durante su tiempo en la Guardia Costera, llevó a cabo operaciones de búsqueda y rescate, salvamento marítimo e interdicción de drogas. Además, su trabajo en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins incluyó el diseño y la prueba de vehículos autónomos multidominio, sistemas de exploración espacial y numerosas plataformas de guerra submarina.

Como miembro suplente de la tripulación, Hines se entrenará junto con Bresnik, Parmitano, Rubio y Douglas. En caso de que un miembro principal de la tripulación no pueda participar en la misión, se uniría a la tripulación de Artemis III.