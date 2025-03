La franquicia “Assassin’s Creed” ha tenido una crisis de identidad en las últimas décadas, pasando desde sus inicios como un juego de sigilo a convertirse paulatinamente primero en juegos de acción y posteriormente en RPGs con la salida de juegos como “Origins”, “Odyssey” y finalmente “Valhalla”. Una transformación que no complació a todos los aficionados de la franquicia, tomando en cuenta que el siguiente juego de la saga, “Mirage”, volvió más a sus orígenes. Entra ahora “Assassin’s Creed Shadows”, un juego que será lanzado el 20 de marzo y que busca balancear las dos tendencias de la franquicia planteando una solución tan simple como elegante: proporcionar dos personajes que plazcan a ambas vertientes de fans.

Ambientado en Japón durante el periodo Sengoku – una etapa entre los siglos XV y XVI caracterizado por constantes guerras civiles -, “Assassin’s Creed: Shadow” tiene como protagonistas a la ninja Naoe y a Yasuke, un samurái de origen africano, cuyos destinos se ven unidos por coincidencias del destino.

Es una astuta elección de época histórica, ya que permite a los creadores de la saga hacer lo que mejor hacen: mezclar personajes históricos y ficción para crear sus propias narrativas. Y en este periodo tienen campo fértil para su labor – como lo han demostrado previos juegos en explorarlo como “Nioh” y “Onimusha” - , con fascinantes figuras como el caudillo Oda Nobunaga, Mitsuhide Akechi, Hattori Hanzo y el propio Yasuke, un esclavo africano que algunos historiadores han señalado como el primer samurái de color, aunque su papel real es cuestión de debate.

Jugar como Naoe obliga a poner énfasis en ser sigiloso y elegir cuándo atacar. / Ubisoft

La elección de tener dos protagonistas con especialidades diferentes no es nueva en la franquicia, remontándose a Jacob y Evie Frye en “Syndicate” (2015), pero la versión en “Shadows” parece ser la culminación de esta idea, al presentarnos dos estilos de pelea bien diferenciados. Y es que si Naoe es un bisturí, permitiéndote eliminar a tu objetivo sigilosamente y sin causar alerta al estilo de Altaïr, Yasuke es el mazo con el que derribas a todos los obstáculos que interrumpen tu misión, recordando más a protagonistas como Kassandra y Eivor. Son dos arquetipos que presentan dos experiencias diferentes, y complementarias, al jugar.

Ciertamente puedo decir que fue una bocanada de aire fresco el poder aplastar a mis enemigos con el abrumador poder de Yasuke después de las primeras horas del juego limitado solo a ser cuidadoso como Naoe, un estilo de juego igualmente entretenido, aunque francamente más estresante.

Es una variedad que se hace necesaria, porque el sistema de combate del juego se mantiene, para bien o para mal, relativamente simple. No esperes complicados combos como en “Rise of the Ronin” -otro juego ‘open world’ ambientado en Japón que salió a la par en PC- sino que “Assassin’s Creed Shadows” opta, de manera similar a anteriores entregas, por una más simple combinación de ataques livianos y fuertes complementada por una decena de habilidades especiales, causando que la mayoría de la diversidad en estilos de juego radique en una selección modesta de armas entre ambos personajes.

El increíble poder marcial de Yasuke hace que el combate directo sea la manera preferida de jugar. / Ubisoft

Los aspectos de sigilo tampoco son tan elaborados, y la inteligencia artificial de los enemigos probablemente podría merecer un ajuste, teniendo en cuenta cuántos soldados he logrado atraer con un silbido, como si estuviera dotado del canto de una sirena, a un arbusto para ser asesinados.

Pero la verdad es que el hecho que estos aspectos sean solo pasables no importa mucho, porque mi disfrute en los juegos de “Assassin’s Creed” radica principalmente en explorar recreaciones virtuales de periodos en nuestra historia que nunca experimentaré. En este caso “Shadows” es excepcional, trayendo a la vida a una vibrante versión de un Japón perdido en la historia, reviviendo edificios y locaciones desaparecidos en la arena del tiempo. Una versión aún más impresionante y dinámica por el sistema de estaciones del juego, que cada cierto tiempo cambia el aspecto de sus nueve regiones dependiendo si es primavera, verano, otoño o invierno.

Y habrá razones para explorarlo, ya que, a la usanza de los juegos de Ubisoft, las nueve regiones de este Japón virtual están dotadas de incontables actividades para quemar las horas, desde cazar a fugitivos a minijuegos como conquistar castillos, tiro al arco montado en caballo y explorar antiquísimas tumbas.

Assassin's Creed Shadow estará disponible en PC, Xbox Series X y PlayStation 5 a partir del 20 de marzo. / Ubisoft

Otra ventaja de esta belleza gráfica es la que hace olvidar algunos desperfectos notables, como la evidente falta de carga de algunas texturas de baúles o algunas interacciones graciosas del motor gráfico durante los días ventosos que hacen pensar que Naoe pueda necesitar la ayuda de un exorcista, algunos de estos problemas que la desarrolladora ya ha avisado solucionará con un parche el día del lanzamiento.

En conclusión, “Assassin’s Creed Shadows” presenta un paso adelante para la longeva franquicia, exhibiendo suficiente contenido para complacer a fans de la saga y ser un buen punto de entrada por los ‘asesi-curiosos’. O, hablando en metáforas, no es una vuelta de tuerca completa de la fórmula, pero sus cambios sirven de suficiente lubricante para que de un giro más.

La ficha

Título: “Assassin’s Creed Shadows″

Desarrollador: Ubisoft Quebec

Género: Acción, aventura.

Idiomas: Inglés, francés, español y portugués.

Plataformas: PlayStation 5 (reseñado), Xbox Series X/S y PC.

Lanzamiento: 20 de marzo del 2025.

Duración aproximada: De 40 a 60 horas - Historia.

Puntaje: 8/10