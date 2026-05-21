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Astronautas de Artemis II fueron acosados por viaje a la Luna. (Imagen: x.com)
Astronautas de Artemis II fueron acosados por viaje a la Luna. (Imagen: x.com)
Por Redacción EC

Poco más de un mes después de la misión tripulada Artemis II, que orbitó la Luna, los cuatro astronautas que protagonizaron esta nueva hazaña de la carrera espacial fueron acosados por un sujeto que les exigía “decir la verdad” sobre el viaje.

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