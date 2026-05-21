Poco más de un mes después de la misión tripulada Artemis II, que orbitó la Luna, los cuatro astronautas que protagonizaron esta nueva hazaña de la carrera espacial fueron acosados por un sujeto que les exigía “decir la verdad” sobre el viaje.

Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen completaron esta misión histórica, pues, a unos 50 años de los viajes a la Luna, ellos pudieron volver a acercarse al satélite terrestre.

Sin embargo, a pesar de las pruebas reconocidas mundialmente, hay personas que no creen en el viaje espacial. Uno de ellos se acercó a los astronautas para recriminarles.

Según el diario Semana, el hecho habría ocurrido el 12 de mayo, en el Capitolio de Estados Unidos. El video, grabado en primera persona, se ha difundido recientemente en redes sociales y muestra a los astronautas siendo acosados.

“¡Dejen de mentir, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras!”, gritaba el hombre mientras los seguía por los pasillos, a pesar de que el personal trataba de alejarlo. En otro momento alude a Dios: “Observen a Jesús, Dios los está observando”.

🌖🫠 Plus de 12 000 photographies, un direct vidéo quasiment ininterrompu… et pourtant, ce n’est pas suffisant pour certains. Lors d’une visite au Capitole, l’équipage d’Artemis II a été apostrophé par un homme les accusant de mentir sur la mission. pic.twitter.com/URQ7trPSqw — Xplora (@XploraSpace) May 21, 2026

Pese a lo incómoda de la situación, los astronautas mantuvieron su posición. A Christina Koch se la ve con cierta seriedad y algunas sonrisas, sin darle importancia, mientras que Victor Glover solo le da un saludo al hombre que aun no ha sido identificado.

El caso ha recordado mucho a las primeras misiones tripuladas a la Luna. Si bien fueron motivo de orgullo nacional y fascinación mediática, también hubo crítica y escepticismo.

Esto se tradujo en acoso como el que vivió Buzz Aldrin, conocido astronauta de Apolo 11. Ocurrió en el 2002 cuando Bart Sibrel se acercó a Aldrin (de 72 años en ese momento), con la biblia en la mano para gritarle “cobarde” y “mentiroso”. El acoso llegó a tal punto que Aldrin reaccionó dándole un puñetazo a Sibrel.

Otras recordadas teorías que niegan el viaje a la Luna señalan a Stanley Kubrick, uno de los mejores directores de Cine, como autor del ‘engaño’, y que las imágenes mostradas del primer alunizaje fueron creadas en Tierra.