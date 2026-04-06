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La tripulación del Artemis II, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ya había hecho historia al ser la primera misión lunar conformada por un afrodescendiente y una mujer. (Foto: NASA / AFP)
La tripulación del Artemis II, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ya había hecho historia al ser la primera misión lunar conformada por un afrodescendiente y una mujer. (Foto: NASA / AFP)
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Por Agencia AFP

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.

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