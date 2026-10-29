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El nuevo panel solar será activado desde la Tierra. (Foto: nasa.gov)
El nuevo panel solar será activado desde la Tierra. (Foto: nasa.gov)
Por Agencia EFE

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk iniciaron este jueves una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico.

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