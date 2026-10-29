Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk iniciaron este jueves una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 8:00 hora del este de Estados Unidos (13:00 GMT) y los trabajos durarán unas seis horas y 45 minutos, según la NASA.

Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentarán hasta un 30% la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasará de 160 a unos 215 kilovatios.

Esa electricidad adicional respaldará las operaciones críticas del laboratorio orbital, incluida su desorbitación segura y controlada.

Menon, astronauta de la NASA, trabajará subido al brazo robótico ‘Canadarm2’ para llevar el panel desde una plataforma de almacenamiento hasta su punto de instalación, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, en inglés), se desplazará amarrado a la estructura de la estación para unirse a él y terminar el montaje.

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk iniciaron una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico. (Foto: EFE)

Cuando el panel esté colocado, el control de la misión lo activará a distancia para que se despliegue y empiece a generar electricidad.

Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudarán a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejarán el brazo robótico.

Para Menon es la cuarta caminata espacial, tras las tres de agosto, y para Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13, la primera.

Con esta salida, Kutryk pasa a ser el quinto astronauta canadiense que trabaja en el exterior de una nave en órbita, según la CSA.

Se trata de la caminata número 285 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la número 100 de la serie de salidas estadounidenses desde el laboratorio orbital, según el recuento de la NASA.

La agencia tiene previsto que Menon y Kutryk vuelvan a salir el 5 de noviembre para instalar el octavo y último panel, en el punto de conexión que Menon dejó listo en agosto junto con la astronauta Jessica Meir.