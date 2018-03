astronomía

Un estudio publicado por la revista científica "Nature" apunta a que el calentamiento global y la irrupción del sistema volcánico Tharsis en Marte contribuyeron a la formación de océanos en ese planeta, millones de años antes de lo que se creía hasta ahora.

Geofísicos de la Universidad de California en Berkeley (EE.UU) han elaborado la investigación, en la que relacionan la existencia de océanos en Marte con la formación y expansión del sistema volcánico más grande del sistema solar, Tharsis, así como con el calentamiento global.

Hasta el momento, se había creído que el agua en el planeta rojo había aparecido millones de años después que la cordillera volcánica, teoría desmontada por esta nueva hipótesis que afirma que el agua surgió al mismo tiempo que los volcanes, sino antes.

"La suposición era que Tharsis no se formó gradualmente y que los océanos llegaron más tarde", señaló uno de los responsables del estudio, el profesor de Ciencia Planetaria de la Universidad de California en Berkeley Michael Manga, quien explicó que ellos tienen el convencimiento de que "los océanos precedieron y acompañaron a las erupciones de lava que hicieron Tharsis".



Además, Manga destacó la influencia que tuvo el calentamiento del planeta, favorecido por Tharsis, para la existencia de agua.



"Es probable que Tharsis arrojara gases a la atmósfera que crearon un calentamiento global o un efecto invernadero que permitió la existencia de agua líquida en el planeta y además creara canales que facilitaron que el agua subterránea alcanzara la superficie", manifestó.



Según adelantó el estudio, aquellos que afirman que Marte nunca tuvo océanos de agua líquida "a menudo apuntan al hecho de que las estimaciones del tamaño de los océanos no concuerdan con las estimaciones de la cantidad de agua que podría ocultarse hoy bajo tierra y la que podría haberse escapado al espacio".



Ahora bien, el nuevo modelo sugiere que "debido a que Tharsis era más pequeño en ese momento, no distorsionó el plantea tanto como lo hizo más tarde, en particular las llanuras que cubren la mayor parte del hemisferio norte y son el presunto antiguo fondo marino".



Esto revelaría que los mares de Marte habrían sido menos profundos, conteniendo aproximadamente la mitad de agua que las estimaciones anteriores, advierte el informe.



Fuente: EFE

