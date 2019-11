La Asus ZenBook Pro Duo, la única laptop del mundo que tiene una segunda pantalla de ancho completo, ya se encuentra en el Perú. La sección de Tecnología y Ciencias de El Comercio tuvo la oportunidad de probar este novedoso equipo por unos días y aquí te contamos nuestra experiencia.

Como se sabe, la ZenBook Pro Duo fue presentada en mayo de 2019 durante la Computex, la mayor feria de tecnología en Asia, que se realiza todos los años en la ciudad de Taipéi, Taiwán.

Aquí la transmisión que realizamos EN VIVO de la presentación de esta laptop en Lima:

De todo lo que nos dijo en el anterior video Diego Fernández, gerente regional de mercadeo de Asus, nos quedamos con la siguiente frase: “esta es la computadora del futuro”. ¿Será así? Bueno, habrá que esperar a la recepción del público para saberlo; sin embargo, el hecho de que este equipo haya revolucionado los parámetros de diseño en un sector que parecía congelado, es algo a destacar.

Como parte de nuestro análisis hicimos el siguiente unboxing, o desempaquetado. Si estás pensando en comparte esta laptop, aquí un adelanto de lo que te vendrá en la caja. Atento a los detalles:

Ahora sí, vamos con el análisis de la Asus ZenBook Pro Duo.

DISEÑO

Con acabados en aluminio, tonos oscuros y ángulos pronunciados, este equipo podría entrar en el rubro de los más elegantes del mercado. El concepto aumenta si tomamos en cuenta el cepillado circular del aluminio que recubre la pantalla principal, lo que le da un diseño que varía de acuerdo al ángulo de la luz.

Una vez que desplegamos el equipo, todo es una revolución. Nos encontramos con dos pantallas, una -la principal- OLED 4K de 15,6 pulgadas y la otra, que ha desplazado por completo al teclado, IPS 4K. Sí, ambas 4K y además táctiles.

Antes de entrar en mayores detalles, aquí sus especificaciones técnicas de la Asus ZenBook Pro Duo:

Asus ZenBook Pro Duo Pantallas - OLED 4K (3840 x 2160) de 15,6″. 16:9 táctil

- (ScreenPad Plus) IPS 4K (3840 x 1100) de 14′'. Táctil Procesador Intel® Core™ i9-9980HK processor

2.4GHz octa-core con Turbo Boost (hasta 5.0GHz) y 16MB caché Tarjeta de video NVIDIA® GeForce RTX™ 2060

Video memory: 6GB GDDR6 VRAM Memoria RAM 32GB 2666MHz DDR4 Almacenamiento 1TB PCIe x4 SSD Puertos 1 x Thunderbolt™ 3 USB-C™ (hasta 40Gbps y DisplayPort)

2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (hasta 10Gbps)

1 x Standard HDMI 2.0

1 x Audio combo jack

1 x DC-in Conectividad WiFi 6 con Gig+ (802.11ax)

Bluetooth 5.0 Batería 71Wh, 8 celdas Li-Po

19.5V, 230W Dimensiones y peso - 359 x 246 x 24 mm

- 2.5 kg Precio - 12.999 soles

- (La versión Core i7 tiene un precio de 9.999 soles)

DOBLE PANTALLA

Las dos pantallas son de gran calidad. La principal, gracias a su tecnología OLED, ofrece negros muy bien definidos. Mientras que la segunda, que ha sido bautizada como ScreenPad Plus, ofrece amplios ángulos de visión al ser IPS.

Si bien la primera brilla con más intensidad que la segunda, no es muy complicado lograr un equilibrio entre ambas. La ScreenPad Plus cuenta con un menú al lado izquierdo que podemos desplegar con solo tocarlo (recuerda que ambas pantallas son táctiles). Desde ahí también podremos controlar cuántas ventanas queremos ver o si queremos enviar una de ellas a la parte superior.

Si no queremos usar el citado menú, solo basta con arrastrar las ventanas a la posición que deseemos y listo. Todo es muy intuitivo, algo que se agradece.

DESEMPEÑO

La Asus ZenBook Pro Duo está disponible en dos versiones: una con procesador Core i9 y otra con Core i7. Además del procesador, se diferencian por su capacidad de almacenamiento. Nosotros probamos la Core i9.

Al ser un equipo con un diseño totalmente nuevo, debemos tomarnos un tiempo para acostumbrarnos. Acostumbrarnos a que la pantalla ya no acaba donde siempre y, sobre todo, acostumbrarnos a la nueva ubicación del Touchpad (que permite controlar el cursor). Afortunadamente, este proceso no nos tomó mucho.

Una vez familiarizados con el equipo, comprobamos que este rinde muy bien cuando a la hora de trabajar se trata. Bajo nuestra experiencia, pudimos editar notas en la pantalla principal, mientras veíamos en la secundaria el TimeLine de Twitter y, de vez en cuando, contestábamos mensajes en WhatsApp. La tercera ventana de la parte de abajo, debo confesarlo, era exclusivamente para Netflix. Ojo, la combinación de ventanas puede ser infinita y quizá por eso este nuevo esquema multitarea tienda a ser algo adictivo.

Si tu intención es probar alguno de los últimos videojuegos en esta computadora, podemos adelantar que no tendrás problema. Esto, principalmente, por la gráfica RTX de Nvidia con la que cuenta.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Hay dos detalles que no nos terminaron de convencer sobre esta laptop. El primero: el peso. Al contar con 2,5 kilos, este equipo no termina de ser tan portable como se quisiera. El cargador también tiene un peso considerable.

Y en segundo lugar está el rendimiento de la batería. Cargada al 100%, esta duró poco menos de 2 horas. Claro, en la pantalla principal teníamos un video de YouTube en máxima resolución, mientras que en la parte de abajo veíamos Facebook, Twitter y un juego de cartas. Otro detalle importante es que la computadora prendida demora 1:35 horas en cargarse por completo.

TECLADO, TOUCHPAD Y LÁPIZ TÁCTIL

Si bien el teclado tiene cambios significativos, acostumbrarse a él no es nada complicado. El mayor cambio está en el Touchpad, que ahora se encuentra al lado derecho justo donde, en un teclado convencional, encontraríamos los números. Ahora los números se pueden activar mediante un botón que este Touchpad tiene en la esquina derecha.

Otro detalle que también llama la atención es que este equipo no cuenta con un reposamuñecas propio. Sin embargo, como viste en el unboxing (segundo video de la parte de arriba), el equipo viene uno que podrás instalar y desinstalar las veces que quieras.

Durante la presentación en Lima, Asus recalcó que este equipo está dirigido principalmente a creadores de contenido que quieran llevar la multitarea a otro nivel. Entre ese público se encuentran, claro, diseñadores y artistas, y esa es la razón del lápiz táctil (si quieres ver cómo utiliza un artista este lápiz, mira el primer video que tenemos arriba). Sin embargo, la laptop no tiene un espacio definido para guardar este dispositivo.

CONECTIVIDAD

Como ya vimos en las especificaciones técnicas, la Asus ZenBook Pro Duo cuenta en el lateral derecho con la salida de audio, un puerto USB-C Thunderbolt 3 (DisplayPort) y un USB 3.1 Gen 2 Tipo A.

En la parte izquierda están la entrada de alimentación para el cargador, una salida HDMI 2.0 y un segundo puerto USB 3.1 Gen 2 tipo A.

En cuanto a conectividad inalámbrica tenemos Bluetooth 5.0 y WiFi 6 con Gig+ (802.11ax). Personalmente, extraño un puerto ethernet.

CONCLUSIONES

A FAVOR:

- Las pantallas son muy buenas, lo que se traduce en grandes experiencias para el usuario.

- La innovación de diseño en un sector que parecía congelado es para aplaudir.

- Las especificaciones técnicas nos garantizan eficiencia en cualquier tarea.

- La interfaz para el uso de la segunda pantalla es muy intuitiva.

EN CONTRA:

- La batería no dura tanto como quisiéramos.

- El peso que tiene este equipo es otro detalle importante.

- El lápiz táctil no tiene en la laptop un lugar en el que se pueda guardar.

