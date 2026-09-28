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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por un lado tenemos modelos capaces de ejecutar ataques por cientos de dólares. Por el otro, incidentes cuyo impacto se mide en millones, comenta Florez.
Por un lado tenemos modelos capaces de ejecutar ataques por cientos de dólares. Por el otro, incidentes cuyo impacto se mide en millones, comenta Florez.
/ Generada con IA
Por Omar Florez

En julio leíamos en esta columna que la verdadera unidad de la economía de la inteligencia artificial no es la cantidad de tokens utilizados, sino la inteligencia necesaria para cumplir una tarea. Dos meses después, esa idea tiene una consecuencia incómoda. Una de esas tareas puede consistir en vulnerar la seguridad informática de una empresa.

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