Este año las tendencias de TikTok a nivel mundial dejarán atrás la pasividad y el consumo en piloto automático para dar lugar a una etapa de creación activa, marcada por audiencias más conscientes, curiosas y emocionales que priorizan la conexión humana por sobre la tecnología.

Así lo indica el nuevo informe TikTok Next Report, basado en el análisis de millones de videos, búsquedas, comentarios e interacciones de comunidades, que dividió las tendencias que tendrá el 2026 en tres grandes grupos: Dosis de Realidad, Descubrimientos Fuera de la Ruta y ROI Emocional. Se puede consultar el informe aquí.

Dosis de Realidad hace referencia a que las audiencias de TikTok dejaron atrás hacer como si nada pasara y, en su lugar, prefieren “establecer límites, proteger la paz y perseguir pasiones en voz alta”. Ante este escenario, dejaron de ser tendencia #delulu, #romanticizing y #digitalescapism para darle lugar a historias reales que hacen reír, reflexionar y despertar el sentimiento de ser humanos.

Algunas palabras clave que se vislumbran para el 2026 son #lockedin (648.000 publicaciones), donde las audiencias declaran una mentalidad de ‘fijación’, que construye tribus de afirmación y responsabilidad; #hygiene (692.000 publicaciones), que refleja un aumento constante de creadores que comparten cómo lucen y se sienten bien al convertir su diaria en un ritual de mantenimiento de lujo; y #joblife (235.000 publicaciones), la nueva versión de #worklife, mediante la cual los creadores comparten un día en sus vidas laborales para ofrecer nuevas perspectivas.

Según los resultados del informe, para este año los usuarios de las generaciones millenial y X tienen 1.7 veces más probabilidades que los de la generación X de probar una nueva marca gracias a su comunidad. Además, se calcula que los usuarios de TikTok, sin importar la edad, tienen 1.5 veces más probabilidades de volver a comprar productos de una marca cuando los anuncios les permiten interactuar con la marca que se anuncia (por ejemplo, mediante comentarios o la creación conjunta).

La segunda señal de tendencia para el 2026 es Descubrimiento Fuera de la Ruta, debido a que este año la curiosidad será la nueva moneda de cambio a medida que las audiencias se sumergen más profundamente en nuevos viajes de descubrimiento. #Whattowear (930.000 publicaciones), #mymakeuptype (27.000 publicaciones) y #cookinghacks (803.000 publicaciones) son algunas de las tendencias de Descubrimiento Fuera de Ruta que se vienen para este año.

“Nuestra comunidad notó que dependía demasiado de la tecnología para ir de un punto A a un punto B y se estaba perdiendo todo el descubrimiento emocionante que puede ocurrir en el camino. Pero el comportamiento en TikTok está cambiando: las audiencias ahora llegan con una intención y se van con curiosidad, tras encontrar respuestas fiables e inesperadas que despiertan nuevas inquietudes”, afirma el informe elaborado por la plataforma.

En ese sentido, TikTok se consolida como motor de búsqueda cultural: uno de cada cuatro usuarios comienza a buscar algo en los primeros 30 segundos tras abrir la aplicación y el 52% de los usuarios continúa buscando en la plataforma después de encontrar lo que buscaba allí.

Se trata de una oportunidad para las marcas que crean contenido en TikTok, ya que no hay un único camino hacia un producto, sino innumerables oportunidades para que la audiencia lo descubra a través de recomendaciones personalizadas creadas a partir de la interacción orgánica, los intereses y las intenciones de la audiencia.

La tercera señal es el ROI Emocional, que marca que, en un contexto de consumo más selectivo, los usuarios ahora toman decisiones de compra basadas en las emociones, dejando atrás el impulso. Por eso, antes de adquirir un producto, pasan por TikTok: “Las decisiones de compra se validan cada vez más y las audiencias valoran el ROI Emocional tanto como el costo financiero. Puede que la gente obtenga los datos de la IA, pero vienen a TikTok por la chispa humana, la alegría, el descubrimiento y el placer de conectar con sus creadores de tendencias favoritos antes de hacer click en ‘comprar’”.

#Tastemakers será una de las tendencias en un año que estará marcado por las recomendaciones genuinas, las reseñas en comentarios y la evolución de la narrativa más allá del impulso.

El 2025 fue un año de crecimiento para TikTok, que se consolidó en el Perú como un ecosistema estratégico para marcas, comunidades y cultura local. Según TikTok Insights, se crean más de 1.100 videos por segundo a nivel global, el 73% de las personas sienten una mayor conexión con las marcas presentes en la plataforma, y el 40% de los usuarios son más propensos a realizar compras directamente desde TikTok gracias a su contenido entretenido y auténtico.

Asimismo, algunos otros datos locales respecto a Perú muestran que:

El 87% de los usuarios de TikTok en Perú afirma que descubre nuevos temas de interés que no conocía.

2 de cada 3 usuarios peruanos coinciden en que el contenido de TikTok tiene un mayor impacto en sus vidas vs otras plataformas.

El 74% de los usuarios de Perú considera que las marcas están mejor conectadas con la cultura latinoamericana en TikTok.

4 de cada 5 usuarios disfrutan cuando las marcas interactúan con la cultura local en su contenido de TikTok.

Para finalizar, TikTok en Perú experimentó un crecimiento del 57% en su negocio durante el tercer trimestre de 2025. A su vez, si vamos a las Key Accounts (cuentas clave), el crecimiento acumulado YoY (octubre 24 vs octubre 25) es del 91%. Si nos referimos a industrias, comparando 2025 vs 2024, notamos un crecimiento grande en general, pero particularmente en Educación (82%), Finanzas (72%) y Retail (55%). Yendo más profundo, en términos de negocio hoy Perú implica casi el 40% de la contribución a toda la región Andina, con una proyección todavía más en alza para los próximos meses. Estos números dennotan una gran implementación de las marcas en estos últimos 12 meses, entiendiendo a TikTok como un aliado vital para el cumplimiento de sus objetivos de venta y performance, reflejando la madurez del ecosistema.