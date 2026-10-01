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Resumen

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Thelyson Orelien está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de usar la inteligencia artificial para escribir su obra. (Foto: AFP / casadellibro)
Thelyson Orelien está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de usar la inteligencia artificial para escribir su obra. (Foto: AFP / casadellibro)
Por Agencia AFP

Las ventas de la novela del autor canadiense Thélyson Orélien, acusado de haberla escrito con inteligencia artificial, siguen aumentando en Francia desde que se desató la polémica la semana pasada, según datos publicados el jueves.

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