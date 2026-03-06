El regulador australiano de internet advirtió este viernes que los sitios web pornográficos deberán bloquear el acceso a menores de 18 años a partir del lunes, en virtud de nuevas y amplias restricciones destinadas a proteger a los niños.

Algunos sitios web en Australia ya habían impedido el acceso a usuarios no registrados el viernes y estaban rechazando nuevas inscripciones, pocos días antes de que sea obligatorio utilizar tecnología de verificación de edad para impedir la entrada de menores.

Las nuevas normas amplían las medidas de seguridad digital de Australia, tras la prohibición pionera, vigente desde el 10 de diciembre, que impide a los menores de 16 años usar las redes sociales.

La ofensiva restringe el acceso de menores a “contenidos inapropiados para su edad”, incluidos la pornografía, la violencia de alto impacto, el suicidio y los trastornos alimentarios.

La normativa abarca sitios pornográficos, motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones, proveedores de videojuegos y sistemas de inteligencia artificial generativa, incluidos los chatbots.

El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (35 millones USD) por cada infracción.