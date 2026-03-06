Escuchar
Australia amplía medidas restrictivas digitales a menores de 18 años. (Foto referencial: AFP)
Por Agencia AFP

El regulador australiano de internet advirtió este viernes que los sitios web pornográficos deberán bloquear el acceso a menores de 18 años a partir del lunes, en virtud de nuevas y amplias restricciones destinadas a proteger a los niños.

