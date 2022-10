Kia Perú presentó la renovada generación de su All New Niro, el vehículo híbrido no enchufable. Este vehículo inteligente no necesita cargarse en un punto de suministro de electricidad para funcionar pues uno de sus motores, el eléctrico, se carga automáticamente durante la conducción.

“Estamos construyendo una oferta comercial para que todos tengan a su disposición vehículos ecoamigables a su medida y juntos transformemos el parque automotor hacia uno cada día más limpio. Para el 2024 nuestros clientes podrán acceder a tres vehículos entre híbridos y eléctricos de la marca”, precisó Felipe Sarria, gerente general de KIA en el Perú.

Sarria también comentó que como parte de su estrategia de desarrollo continuarán impulsando importantes alianzas y propuestas B2B con este modelo a través de, por ejemplo, compañías de arrendamiento, de modo que este movimiento sostenible crezca a todo nivel.

¿Cuáles son las características del All New Niro de Kia?

El All New Niro destaca por su autonomía. Al ser un vehículo híbrido no enchufable, autorrecarga su batería mientras se le conduce. Está pensado en ser una opción que no necesita estaciones de carga (electrolineras) para optimizarse y seguir en marcha.

Se le conoce como híbrido porque funciona a dos motores: uno de gasolina de 1580 cc, con una potencia de 104 HP y otro eléctrico de imán permanente con una potencia de 43 HP. Este segundo se carga directamente mientras el vehículo está siendo manejado. Es un SUV inteligente que mientras está en su recorrido identifica cuál es el motor que más conviene usar para cambiar automáticamente entre sus opciones de gasolina y electricidad. Así, y según el tipo de conducción que se emplee, se puede llegar a tener una autonomía de hasta 85 km por galón. Su potencia combinada es de hasta 139 HP (caballos de fuerza) lo que optimiza el combustible y emite menos gases contaminantes.

El All New Niro de Kia optimiza combustible y emite menos gases contaminantes. | (Foto: Difusión)

Respecto a su diseño, evolucionó sobre su generación anterior. Cuenta con 4,4 metros de largo, un ancho de 1,82 metros y una altura de 1,54 metros. Medidas que le dan capacidad para 5 pasajeros. Además, está equipado con calefacción y ventilación en los asientos delanteros, y tiene una distancia entre ejes de 2,72 metros, lo que significa que hay un mayor espacio dentro del auto para los asientos posteriores. También tiene una maletera con hasta 425 litros de capacidad, donde el auto resaltará por sus aros de aleación de 18 pulgadas.

El All New Niro 2023 tiene comandos de reconocimiento de voz y una visión de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas para su panel de instrumentos y su radio touch. No faltará el cargador inalámbrico para smartphones y la transmisión de control electrónico, característica que permite utilizar una palanca montada en la consola para cambiar electrónicamente de marchas, sustituyendo así la palanca de cambios tradicional que utiliza una conexión mecánica.

En cuanto a seguridad, llega con 6 sistemas avanzados de asistencia a la conducción facilitando la prevención frente a accidentes. Entre las cualidades más relevantes están los sistemas que ajustan automática y constantemente el volante para mantener el vehículo al centro del carril. Asimismo, los que detectan riesgos en los puntos ciegos del auto e impiden girar el timón o incluso accionan el frenado, en caso se requiera. Otros, proporcionan una advertencia al conductor en determinadas situaciones en las que existe un riesgo de colisión contra un objeto o peatón, donde si el conductor no reacciona a tiempo el sistema frenará por él. Finalmente, también está el sistema que permite al conductor configurar su automóvil a una velocidad específica, previendo la fatiga del pie o su estrés.

El All New Niro 2023 se lanza al mercado con hasta 5 años de garantía o 100.000 kms, lo que suceda primero. Estará disponible en tres versiones: la Ex Plus, Ex Sport y Ex Sport Dark y su precio iniciará desde US$32.990 ó S/131.960.