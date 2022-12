Si algo diferencia a los autos eléctricos es la tecnología. Hoy en día hay una gran variedad de vehículos que reemplazan el combustible por baterías eléctricas y, a pesar de contar con sofisticados dispositivos, no pueden captar la señal de radio AM.

La radio es infaltable en cualquier vehículo. Pero los fabricantes no suelen equipar una radio que admita frecuencias AM, aunque sí la señal FM y DAB. Y no es que tenga alguna desventaja la señal AM, que significa Amplitud Modulada.

Según la página Motor Pasión, esto se debe a que el campo electromagnético de los motores eléctricos interfiere con la recepción de las emisoras en AM. Y esta fue la razón que argumentó BMW en el 2015 ante Green Car Reports.

Esto se ha replicado en Europa y Estados Unidos, tanto para autos full eléctricos y vehículos híbridos. No cuentan con señal AM. Pero sí cuentan con señal DAB (Transmisión de Audio Digital), que es el reemplazo de la señal analógica AM / FM.

En el país norteamericano, el senador Ed Markey ha pedido a los fabricantes de automóviles que mantengan la señal AM, porque la supresión podría generar un problema de comunicación durante emergencias. Sostuvo que “la radio AM/FM sigue siendo el mecanismo de comunicación más fiable, económico y accesible”.

Y más allá de la capacidad para captar señales de radio, lo cierto es que hay países en donde ya no se usan algunas frecuencias. Incluso, la aparición de emisoras y podcast en plataformas por Internet como Spotify, Deezer , Apple Music o Amazon Music, vienen cambiando el escenario.