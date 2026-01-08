Lenovo y FIFA anunciaron juntos una serie de soluciones tecnológicas durante Tech World CES 2026, que ofrecerán una Copa Mundial de la FIFA, impulsada por la inteligencia artificial de Lenovo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, presentaron las soluciones de IA personalizadas que impulsarán las operaciones del torneo y proporcionarán experiencias más inmersivas y personalizadas para los aficionados, ya sea que lo vean en el estadio, en casa o desde cualquier lugar.

Lenovo es el Socio Tecnológico Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará a finales de este año, con la tarea de ofrecer las soluciones tecnológicas que impulsarán el mayor evento deportivo.

Además de Football AI Pro, la firma tecnológico informó que los dispositivos, servicios y soluciones de Lenovo proporcionarán la columna vertebral tecnológica del torneo, abarcando desde la inteligencia de operaciones y la experiencia del aficionado, hasta un mayor acceso a este deporte.

Lenovo tendrá una edición especial y limitada de sus productos, a propósito del Mundial 2026. (Foto: Difusión)

Una de las diferencias más notables en la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la inclusión de Avatares Digitales en la tecnología de arbitraje y las retransmisiones de los partidos. Esto implicará la creación de avatares 3D de los jugadores que participarán en el torneo utilizando recursos 3D y tecnología avanzada de IA Generativa, lo que mejorará la eficiencia del proceso de toma de decisiones por parte de los árbitros de la FIFA.

Estos avatares aparecerán en animaciones 3D, especialmente durante las repeticiones de fuera de juego, para ofrecer un mayor contexto visual a los aficionados tanto en casa como en el estadio, así como para replicar las dimensiones físicas individuales de los jugadores que compiten en el torneo.

La integración de los Avatares Digitales en la Tecnología Avanzada de Fuera de Juego Semiautomatizado se probó con éxito en la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar el pasado diciembre.

También se informó que Lenovo está proporcionando infraestructuras y hardware resilientes para dar soporte a la FIFA y a su proveedor de tecnología VAR Hawk-Eye Innovations durante el torneo, tras una exitosa implementación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Por otro lado, las cámaras corporales que usan los árbitros contará con la calidad de imagen mejorada con la superposición de estabilización impulsada por IA de Lenovo.

Además, Lenovo va a lanzar una gama de dispositivos de Edición Especial de la FIFA en sus carteras de productos empresariales, de consumo y para gaming. Estos modelos de edición limitada cuentan con la marca y el embalaje exclusivos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, ofreciendo la línea ThinkPad, Yoga Slim, Idea Tab, Lenovo Legion Pro, entre otras.