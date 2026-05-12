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Avión de la NASA está adaptado para el trabajo científico. (Imagen: @USEMBASSYPERU)
Avión de la NASA está adaptado para el trabajo científico. (Imagen: @USEMBASSYPERU)
Por Agencia EFE

Un avión Gulfstream C20A de la NASA llegó a Perú con un equipo de científicos y la última tecnología de radar a bordo para realizar un trabajo conjunto de observación y cartografía durante esta semana, informó este lunes la Embajada de Estados Unidos en el país.

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