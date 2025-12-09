Julio Vizcarra Torres
Datos de la postura esquelética, menos conmociones cerebrales e impacto en las reglas: cómo la IA generativa está cambiando el deporte y el scouting de jugadores
Es muy probable que en el futuro más inmediato -quizás en la próxima Copa del Mundo- los comandos técnicos incluyan a ingenieros de datos, quienes a través de toneladas de información y la inteligencia artificial, mejoren las tácticas de los entrenadores y el rendimiento de los jugadores. Parte de eso ya se aplica en la Bundesliga, mientras que en otros deportes, como la NFL, es una realidad.

