Bebés modificados genéticamente | 10 claves para entender esta polémica noticia

China ordenó una investigación tras el anuncio de un investigador chino que afirmó haber procedido a una fecundación in vitro con genes modificados que dio nacimiento a gemelas resistentes al virus del sida, un experimento considerado "peligroso" e "irresponsable".

He Jiankui, profesor de la universidad de Shenzhen, en el sur de China, difundió en YouTube un video anunciando el nacimiento hace unas semanas de dos gemelas cuyo ADN fue modificado para que sean resistentes al virus del sida. Precisó que el padre es seropositivo.

Después de que científicos e instituciones chinas recibieran este anuncio con numerosas críticas, la Comisión Nacional de Sanidad en China ordenó una "investigación inmediata" sobre este caso, informó la agencia de noticias china Xinhua.



Sin duda se trata de una noticia muy polémica. Por eso, acá 10 claves para terminar de entenderla:



►El investigador He Jiankui dice haber usado la técnica de edición genética CRISPR para lograr su objetivo.



► Sin embargo, el trabajo de He Jiankui aún no ha sido publicado en ninguna revista científica.



► He Jiankui asegura haber modificado los genes de las gemelas Lulu y Nana, que "nacieron sanas hace unas semanas".



► Afirma haber "desactivado" el gen CCR5, que forma una proteína que permite que el VIH entre en una célula.



►El investigador dice que "no busca eliminar males genéticos", sino "darle a las niñas la habilidad natural para resistir al VIH".

He Jiankui. (Foto: AP)

► Sin embargo, más de 100 científicos del mundo calificaron de "locura" y de contrario a la ética la alteración de genes humanos.



► "Se ha abierto la caja de Pandora. Aún podríamos tener un atisbo de esperanza para cerrarla antes de que sea demasiado tarde", dijeron expertos en una carta abierta escrito en chino.



► "Este experimento expone a niños normales y sanos a riesgos sin ningún beneficio real necesario", subrayó por su parte la revista Nature.



► La tecnología de modificación genética CRISPR fue usada por primera vez en humanos en 2016, en concreto con pacientes chinos con cáncer de pulmón. Sin embargo, poco después se descubrió que puede causar más daños a las células de lo que se creía hasta ahora.



►He Jiankui tiene previsto hablar el miércoles en una cumbre sobre edición del genoma humano en la Universidad de Hong Kong.



Aquí el video del anuncio de He Jiankui:

