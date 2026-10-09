icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El actor contó que siempre ha estado interesado por la programación y aprendió a usar el lenguaje de programación Python. (Foto: Netflix / Artists Equity / Makeready / Fifth Season)
El actor contó que siempre ha estado interesado por la programación y aprendió a usar el lenguaje de programación Python. (Foto: Netflix / Artists Equity / Makeready / Fifth Season)
Por Agencia Europa Press

Ben Affleck es conocido por su faceta de actor de Hollywood, donde también ha desarrollado su carrera como guionista, productor y cineasta, pero ha demostrado que también es un apasionado de la tecnología y un profundo conocedor del funcionamiento de la inteligencia artificial (IA).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.