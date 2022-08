Aníbal Querol es el creador de la bicintacleta, un curioso vehículo que combina la bicicleta con una caminadora mecánica para ejercicios, y que hace un par de meses se hizo popular en Argentina a través de la red social Tik Tok.

Su origen está en la ciudad de Lanús, en Buenos Aires. “Me llevó mucho tiempo armarla, porque a medida que iba avanzando me encontraba con nuevas dificultades. No funcionaba de la manera que debía, entonces tenía que ir buscando alternativas e ir probando”, contó Querol al diario Clarín.

La bicintacleta tiene al menos dos años. Así se puede ver en su cuenta de Instagram, donde se aprecian algunos modelos previos.

Querol contó que recibió sugerencias de patentar su creación, pero se dio con una gran sorpresa.

La versión europea

Sucede que la Bicintacleta no es un modelo único. Existe otro vehículo similar hecho en Holanda, cuyo nombre es Lopifit. El primer intento de patentar su producto fracasó, pero luego pudo hacerlo al señalar que tienen diferente funcionamiento.

“Pero el producto holandés es eléctrico, funciona con una ayuda a motor. El mío es completamente diferente, es con transmisión manual. Si no caminás, no tenés tracción y no vas a avanzar en ningún momento”, explicó. Y es que la bicicleta no puede avanzar si es que el conductor no camina. Para eso se debe parar sobre una plataforma con una cinta, como si fuera una máquina caminadora.

El producto se encuentra a la venta desde hace un par de meses en sus redes sociales. Querol admitió que al principio puede ser algo complicado porque la gente está acostumbrada a pedalear, pero luego ya se puede manejar con tranquilidad.