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Resumen

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Bill Gates habló sobre la intervención de Donald Trump en el debate por la regulación de la inteligencia artificial. (Fotos: EFE)
Bill Gates habló sobre la intervención de Donald Trump en el debate por la regulación de la inteligencia artificial. (Fotos: EFE)
Por Agencia EFE

El cofundador de Microsoft y empresario estadounidense Bill Gates aseguró este lunes que las opiniones del presidente Donald Trump reflejan el desconocimiento que existe en la sociedad sobre esta tecnología.

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