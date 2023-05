Bill Gates es una de las figuras más reconocidas en el ámbito tecnológico y empresarial. Su gran compañía Microsoft ha logrado ser la líder en el desarrollo de inteligencia artificial. Sin embargo, todos estos logros no habrían sido posibles si el magnate hubiera decidido no dedicarse a la informática.

En los libros ‘In the Company of Giants: Candid Conversations & the Visionaries of the Digital World’ y ‘Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire’ se exponen algunos detalles de cómo terminó Bill Gates decidió dedicarse a la informática, dejando de lado otras carreras como Matemática o Psicología.

Desde joven, Gates se mostraba muy interesado en el manejo de software, pero sus padres no estaban tan entusiasmados con la pasión de su hijo. “Mis padres dijeron: ‘¿Por qué no dejas estas cosas?’ Así que lo hice. Simplemente, me fui e hice otras cosas como la psicología o matemáticas. Había una cantidad infinita para leer. Hubo al menos nueve meses allí en los que no hice nada con las computadoras”, relata el magnate .

Incluso después de retomar sus actividades como programador, no tenía decidido dedicarse a la industria del software. “Casi decidí dedicarme a las matemáticas. Pero me di cuenta de que no era un campo con un montón de territorio virgen”. Gates llegó a cursar una clase que cubría 4 años de contenidos matemáticos en sólo dos semestres antes de abandonar Harvard.

Según los libros mencionados al inicio, lo que desmotivó la decisión de dedicarse a las Matemáticas fueron “las probabilidades de que hiciera algo de repercusión mundial eran bastante remotas”.

El manejo de sofware, por el contrario, hizo que Gates tuviera mayores aspiraciones dentro de esta área y terminó por convenserlo de dedicarse a ella. “Fue algo como: ‘Espera un minuto, podemos hacerlo diez veces mejor que lo que se ha hecho’”.